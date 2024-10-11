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供應中斷、中國需求強勁 氧化鋁價格創高

2024/10/11 14:15

由於全球供應中斷，加上中國強勁的需求，上海氧化鋁期貨飆升至創紀錄水位。（彭博資料照）由於全球供應中斷，加上中國強勁的需求，上海氧化鋁期貨飆升至創紀錄水位。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於全球供應中斷，加上中國強勁的需求，導致鋁冶煉廠主要原料市場持續收緊，上海氧化鋁期貨飆升至創紀錄水位。

《彭博》報導，由於中國和澳洲的供應問題，以及中國創紀錄的鋁產量，過去1年氧化鋁價格不斷攀升。近日的上漲也可能受到幾內亞供應中斷的消息影響，幾內亞是全球最大的鋁土礦供應國之一，而鋁土礦是氧化鋁的主要原料。

週五（11日）上海期貨交易所的氧化鋁狂飆6.4％，最高來到每噸4630人民幣（約新台幣2.1萬元），這是2023年6月以來最高；澳洲氧化鋁價格則衝上每噸575美元（約新台幣1.8萬元），是2021年以來最高。

研究機構Mysteel Global表示，幾內亞1座礦場的鋁土礦可能受到干擾，但並未透露細節。美國鋁業公司（Alcoa Corp）在今年1月表示，將關閉位於澳洲西澳州的奎那那（Kwinana）氧化鋁精煉廠；由於天然氣短缺，力拓集團（Rio Tinto Group）5月宣佈旗下位於澳洲昆士蘭州精煉廠的貨物遇到「不可抗力」。

在中國，氧化鋁的供應因環境檢查期間，鋁礦土短缺而受到限制，在市場需求強勁下，中國氧化鋁生產商利用了這一點，提高產量。根據彭博資訊（Bloomberg Intelligence），明年將有約640萬噸的新產能投產，可能會削弱價格。根據中國鋁業（Aluminum Corp of China）數據，截至6月，中國總產能為1.04億噸。

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