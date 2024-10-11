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為未來10年準備 中信金股臨會提高資本額至3200億元

2024/10/11 11:23

為未來10年發展做準備，中信金今日召開股臨會，提高資本額至3200億元（中信金提供）為未來10年發展做準備，中信金今日召開股臨會，提高資本額至3200億元（中信金提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今日召開股東臨時會，將額定資本額一口氣從2300億元提高至3200億元，中信金副董事長吳一揆表示，中信金自2015年後，未曾提高過資本額，此次提高900億元，是為了未來10年的業務發展預做準備。

中信金決定大舉提高額定資本額，引發投資人緊張，質疑股本擴增應循序漸進，而非一次大幅增加900億元。

對此，中信金副董吳一揆表示認同，強調資本形成是漸進的，使用也該是漸進的。因此中信金在2015年併購台壽時，將股本由1800億元提高至2300億元後，近幾年都沒有再提高資本額，每年EPS也維持高檔，以發放讓股東滿意的現金股利。

吳一揆說，EPS 是非常重要的財務指標，但除非是有意義的併購，也不會隨意擴張股本，所以中信金過去9年未再提高資本額，此次是因為實收資本額已達2012億元，一次將實收資本額提高至3200億元，希望為未來10年的業務做準備。

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