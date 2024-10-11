救經濟！專家估中國週末將拋2兆人民幣刺激措施

中國財政部長將在週六（12日）召開記者會，市場預估，中國將祭出高達2兆人民幣的新財政刺激措施。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國財政部長藍佛安預計將在週六（12日）上午舉行記者會，市場人士預估，中國將祭出高達2兆人民幣（約新台幣9.14兆元）的新財政刺激措施，以支撐全球第2大經濟體，並提振信心。

《彭博》針對23名經濟學家、分析師和基金經理的調查顯示，超過80％的受訪者認為中國財政部將在週六的記者會上宣佈進一步的財政刺激措施，針對刺激規模，超過7成的受訪者認為將落在2兆人民幣左右。多數受訪者預估，資金將以政府增發特別國債的形式提籌資，減輕地方政府債務負擔和提振消費將是刺激政策主要目標。

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歐洲工商管理學院（INSEAD）經濟學教授杜特（Pushan Dutt）表示，刺激措施應該持續多年，主要針對家庭，而不是重啟房地產投資帶動的成長，杜特強調，重要的是刺激的目標，而不是規模。

Leverage Shares研究員拉奧（Sandeep Rao）提到，新財政刺激措施至少有70％的資金可能來自超長期特別國債，如果為地方紓困是重點，那麼這筆資金將主要用於支持一些省份緩解房地產業面臨的流動性緊張，剩餘的資金則可能用於舊換新補貼和民眾家庭開銷，以刺激消費。

中國在9月底宣佈降準、降息，以及計劃下調房貸利率等一系列經濟、金融和市場支持措施，帶動投資人對中國經濟前景的悲觀情緒大幅緩解，股票一路飆升。但在連續10天的漲勢後，由於黃金週假期後，當局並沒有宣佈新的重大刺激措施，令投資人感到失望，中國股市週三（9日）重挫，週四（10日）仍持續劇烈波動，週五（11日）早盤，滬深300指數跌逾1％。

投資人呼籲北京採取財政干預措施，經濟學家認為，這對於提振信心而言相當重要。渣打銀行（Standard Chartered）大中華區和北非區首席經濟學家丁爽表示，中國政府機構需要在發佈政策之前，摸清市場脈搏，應該避免預期攀升然後落空的情況，這將打擊市場情緒。

多數受訪者預估，即使藍佛安週六沒有宣佈，北京也將在未來6個月內推出新的財政刺激措施。預估到明年底，中國將出售更多政府債券以擴大公共支出，其中特別債券的可能性最大。

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