睽違3年多！南韓宣佈降息1碼（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕時違3年多，南韓宣佈降息1碼，韓國央行週五將基準利率下調25個基點至3.25%。

南韓此次宣佈降息，在2021年8月轉向緊縮基調以來首次降息。

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CNBC報導，韓國央行在週五的聲明中指出，通膨「呈現出明顯的穩定趨勢」，並補充說家庭債務增長已經放緩，外匯市場風險有所緩解。因此，董事會認為適當放鬆限制性貨幣政策，並研究其未來的影響。

早在2021年8月，韓國央行就開始升息，在短短16個月內升息300個基點，並於 2023年1月達到3.5% 的15年來新高。

摩根大通首席韓國經濟學家Park Seok Gil表示，韓國央行的決定可能是更廣泛降息週期的開始。

他進一步指出，韓國央行降息的理由不是為了應對疲弱的內需，而是為了使政策立場正常化。

他說，如果韓國央行繼續將其緊縮政策立場「中和」約75個基點，這將有助於「加強私人消費成長的某些部分」。

另，摩根士丹利首席韓國經濟學家Kathleen Oh預計，繼10月降息25個基點後，韓國央行將按季度連續3次降息，最終將基準利率降至2.5%。

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