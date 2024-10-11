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中信金股臨會 副董吳一揆：未來任何併購會遵循金管會指示

2024/10/11 09:52

中信金今日召開股東臨時會，副董事長吳一揆（左）公開表示，未來任何的併購，一定會遵循金管會指示，圖中為董事長顏文隆（中信金提供）中信金今日召開股東臨時會，副董事長吳一揆（左）公開表示，未來任何的併購，一定會遵循金管會指示，圖中為董事長顏文隆（中信金提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕在新光金（2888）搶親大戰中敗陣的中信金（2891），今（11）日召開股東臨時會，討論修訂公司章程、大幅提高額定資本額至3200億元，此次主導新光金公開收購的副董事長吳一揆回應股東提問宣示，未來任何的併購，會遵循金管會的指示。

今日的股東臨時會由董事長顏文隆親自主持，顏文隆致詞時指出，2024年上半年全球經濟充滿挑戰，國內景氣持續升溫，國內金融市場仍維持不錯的表現。

中信金整體營運表現亮眼，前9月的獲利已超越去年全年，9月份單月稅後盈餘54.34億元，累計前9月合併稅後盈餘586.49億元，再創歷年同期新高；EPS 2.95元，也是歷史新高。此次股東臨時會，是考量公司未來發展需要，因此提高資本額至3200億元，希望股東予以支持。

不過，對於此次召開股臨會，大幅擴張股本，有股東提出質疑，雖然是為了併購做準備，但沒有對股東做充分說明。

對此，副董吳一揆表示，目前實收資本額2300億元、實收資本額為2012年，修改增加額定資本額，主要是為了長期發展，作為未來業務發展的基礎。

吳一揆表示，過去5年中信金未曾提高額定資本額，但富邦、玉山、開發等金控，近幾年都增加500億元的資本額，新光、台新金控更增加達1500億元，這是業界面對未來業務的需求，必須進行規劃。

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