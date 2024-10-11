晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

颶風接連襲擊佛州 保險損失恐超過千億美元

2024/10/11 10:34

颶風米爾頓襲擊下，恐將佛羅里達州2024年的保險損失推至1000億美元之上。（法新社資料照）颶風米爾頓襲擊下，恐將佛羅里達州2024年的保險損失推至1000億美元之上。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕惠譽（Fitch Ratings）週四（10日）發佈的報告表示，颶風米爾頓（Hurricane Milton）可能會對佛羅里達州業主造成高達500億美元（約新台幣1.61兆元）的保險損失，而保險公司預估，2024年佛州的損失將超過1000億美元（約新台幣3.22兆元）。

《路透》報導，3級颶風米爾頓在週四上午席捲佛羅里達州，造成至少10人死亡，數百萬居民斷電。惠譽分析師週四報告預估，米爾頓將導致300億至500億美元（約新台幣9675億元至1.61兆元）的保險損失，這將是2022年颶風伊恩（Hurricane Ian）以來最大的保險損失。

惠譽分析師提到，2週前剛經歷颶風海倫（ Hurricane Helene），米爾頓將進一步使佛州保險公司損失總額連續第5年超過1000億美元。不過，佛羅里達似乎已避免了「最糟情況」，分析師週三（9日）預測，光是米爾頓1個颶風，就可能使保險損失高達1000億美元。

惠譽分析師表示，最終損失仍將取決於風暴過後，修復、重建受損財產所需的物資需求璀為，從歷史經驗來看，風暴可能使保險損失增加20％甚至更多。

報告指出，米爾頓不太可能影響資本充足的大型財產和意外傷害保險公司，以及全球再保險公司的信用，美國保險公司也可能透過再保險計劃吸收預期損失。

然而，惠譽警告，如果在這個颶風季出現另一場風暴襲擊，佛州將暴露在危險之中。隨著米爾頓造成的破壞，將進一步加劇佛州房屋保險市場不穩定的情況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財