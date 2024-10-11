颶風接連襲擊佛州 保險損失恐超過千億美元

颶風米爾頓襲擊下，恐將佛羅里達州2024年的保險損失推至1000億美元之上。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕惠譽（Fitch Ratings）週四（10日）發佈的報告表示，颶風米爾頓（Hurricane Milton）可能會對佛羅里達州業主造成高達500億美元（約新台幣1.61兆元）的保險損失，而保險公司預估，2024年佛州的損失將超過1000億美元（約新台幣3.22兆元）。

《路透》報導，3級颶風米爾頓在週四上午席捲佛羅里達州，造成至少10人死亡，數百萬居民斷電。惠譽分析師週四報告預估，米爾頓將導致300億至500億美元（約新台幣9675億元至1.61兆元）的保險損失，這將是2022年颶風伊恩（Hurricane Ian）以來最大的保險損失。

請繼續往下閱讀...

惠譽分析師提到，2週前剛經歷颶風海倫（ Hurricane Helene），米爾頓將進一步使佛州保險公司損失總額連續第5年超過1000億美元。不過，佛羅里達似乎已避免了「最糟情況」，分析師週三（9日）預測，光是米爾頓1個颶風，就可能使保險損失高達1000億美元。

惠譽分析師表示，最終損失仍將取決於風暴過後，修復、重建受損財產所需的物資需求璀為，從歷史經驗來看，風暴可能使保險損失增加20％甚至更多。

報告指出，米爾頓不太可能影響資本充足的大型財產和意外傷害保險公司，以及全球再保險公司的信用，美國保險公司也可能透過再保險計劃吸收預期損失。

然而，惠譽警告，如果在這個颶風季出現另一場風暴襲擊，佛州將暴露在危險之中。隨著米爾頓造成的破壞，將進一步加劇佛州房屋保險市場不穩定的情況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法