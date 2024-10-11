外資喊價台積電目標價1600元！把握「含積量高」00905除息前投資良機

隨著台積電股價不斷攀升，透過定期定額的方式，買進「含積量」高的ETF，不失為一種簡單有效的長期策略。（彭博資料照）

〔記者林家薇／台北報導〕隨著台積電（2330）法說會進入倒數，市場目光再度聚焦於這家半導體巨頭。雖然法人預估9月營收可能略微下滑，但研究機構ALETHEIA依然對台積電抱持高度信心，強調其先進封裝技術將成為2025年後的主要驅動力，並稱其為「半導體界獨一無二的存在」，更大膽預測台積電股價可望突破1600元大關，展現出長期投資的潛在價值。

然而，隨著台積電股價不斷攀升，投資門檻對於許多投資者來說也變得越來越高，針對想搭上這班半導體列車的小資族來說，透過定期定額的方式，買進「含積量」高的ETF，不失為一種簡單有效的長期策略，既能降低市場風險，又能穩步累積收益。而00905正是一個絕佳的選擇，這檔ETF不僅具備季配息的特性，還擁有較高的「含積量」，為資金有限的投資者提供了一個既能參與相關產業成長、又能穩步增加資產的管道。

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00905的價格親民，目前一張單價不到1萬5千元，對於追求長期穩健回報的小資族來說，是非常理想的投資標的。值得一提的是，該ETF即將於10月22日進行除息，想賺一波配息收益的投資人，可得把握好10月21日的最後買進日。

00905的優勢不僅在於低入手門檻和高「含積量」，其「Smart多因子選股」策略更是其穩健表現的關鍵。與傳統的市值加權ETF不同，00905結合了品質、價值與動能三大因子，從企業的財務健全度、成長潛力及市場動能等多方面進行精挑細選，確保持有的公司具備強大的抗風險能力和長期增值潛力。據統計，00905自成立以來，年化報酬率達到16.91%，股息回報更高達505.71%，在同類型產品中表現尤為亮眼。這樣的績效不僅源自於其智能選股策略，還體現在該ETF的穩定現金流上，對於長期投資者來說，這不僅意味著能夠穩定獲取配息，還能在波動的市場中保持資本的穩健增值。

00905在持股配置上展現了其對成長型產業的強烈偏好，特別是在科技領域的布局中尤為突出。台積電作為全球半導體產業的領軍企業，是00905的最大持股，佔比高達30.37%。這樣的持股比例顯示出00905對於台積電的高度信賴和依賴，而台積電在AI、5G、先進製程等前沿科技領域的佈局，也為該ETF的投資者提供了參與全球科技浪潮的絕佳機會。不僅如此，00905的前十大持股還包括了鴻海、聯發科等台灣科技巨頭，這樣的產業布局，也讓00905不僅能在市場繁榮時抓住成長機遇，在市場動盪時也能保持較強的抗跌性。

對於希望透過定期配息，穩定獲利的投資者來說，00905在10月22日的除息日絕對是不容錯過的好機會；而對於資金有限但希望參與半導體和科技產業成長的小資族來說，00905也無疑是一個值得納入的核心配置選擇。

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