美公布經濟數據 黃金終結連6跌

週四（10日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（10日）美國公布最新經濟數據後，交易員加大對聯準會（Fed）在11月降息的押注，激勵黃金擴大漲幅。

現貨黃金上漲0.6%，報每盎司2623.58美元，結束連6跌；12月交割的黃金期貨價格上漲0.5%，報每盎司2639.30美元。

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《路透》報導，美國9月消費者物價漲幅略高於預期，但通膨年度漲幅為逾3年半來最小。另1份報告顯示，上週（10／5止）初次請領失業救濟人數升至25.8萬人，高於預估的23萬人。

Allegiance Gold營運長艾布卡里安（Alex Ebkarian）表示，消費者物價指數（CPI）並沒有帶來太大的意外，但就業數據顯示出疲軟趨勢，Fed更可望降息，從而提振金價。

他說：「由於過去幾日的黃金漲勢有所降溫，所以現在處於重新上漲的有利位置。」

CME FedWatch工具顯示，市場目前預計Fed下個月降息25個基點的可能性為80%，而上述經濟數據公佈前為76%。

目前市場轉而聚焦週五公布的美國生產者物價指數（PPI），以探詢更多降息觀點。

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