不急！Fed官員親揭理由：對11月暫停降息抱持開放態度

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國9月消費者物價指數（CPI）略為升溫，CPI和剔除食品和能源等波動較大項目的核心CPI，雙雙高於預期，儘管市場仍押注聯準會（Fed）在11月例行會議後將降息1碼（0.25個百分點），但也有聲音認為聯準會應該要暫停降息。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）便指出，他對11月會議不降息，或只降息1碼，抱持著開放態度，而這取決於經濟前景的發展。

《華爾街日報》報導，博斯蒂克週四（10日）在接受有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）採訪時，做了上述表示。他並強調，完全認同上個月大幅降息的決定，因為聯準會已在相當長的一段時間內將利率維持於20年高點。

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而美國勞工部當天稍早公布，9月CPI略高於經濟學家的預期。而上週公布的非農就業報告也比預期好。

博斯蒂克稱，對他來說，這種經濟數據數據的波動，意味著可能應該在11月「暫停」一下，而他對此絕對抱持開放態度。「我認為我們有能力保持耐心，讓事情再發展一下...我認為今天報告中的一些因素，驗證了這一觀點。」

博斯蒂克表示，他對經濟數據逐月波動並不感到驚訝，不過這種波動可能會導致更難發現前景的更大變化。

而在9月的會議上，博斯蒂克在提交的預測裡，只預計今年還會降息1碼。他說：「這已經表明，如果數據如同我預期的那樣，在今年最後2次會議中，我願意1次按兵不動。」

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