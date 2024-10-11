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不用再揭露賣股了！巴菲特狂賣美銀逾950萬股 持股降到10％以下

2024/10/11 08:51

不用再揭露賣股了！巴菲特狂賣美銀逾950萬股，持股降到10%以下（美聯社資料照）不用再揭露賣股了！巴菲特狂賣美銀逾950萬股，持股降到10%以下（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在7月中旬開始的拋售熱潮中，波克夏已將其美國銀行持股降至10%以下，根據SEC最新資料顯示，巴菲特拋售了逾950萬股美銀股票，其持股比已降到9.987%，換言之，此後賣股不需要再及時揭露報告，雖然巴菲特持股降至10%以下，但仍是美銀最大法人。

CNBC報導，在週四晚上向美國證券交易委員會提交的文件中，巴菲特披露了出售超過950 萬股股票的情況，其中包括週二至週四進行的3筆交易，此舉使他在美銀持股減少至7.75億股，持股比例約為 9.987%，由於目前持股比例低於10%的關鍵門檻，波克夏不再需要及時報告關聯交易。

SEC要求擁有公司10%以上股權證券的股東，在兩個工作天內報告涉及該公司股權的交易。

巴菲特的觀察者暫時無法得知巴菲特的下一步行動，11月中旬提交的下1份13F文件將僅揭露波克夏截至9月底的持股。波克夏仍然是美銀最大的機構投資者。

儘管波克夏拋售了美銀的股票，但過去1個月美銀股價仍小幅上漲了約 1%。

美銀執行長布萊恩·莫伊尼漢先前表示，在該行自身回購的幫助下，市場正在吸收該股票。

眾所周知，巴菲特 在2011年購買了價值50億美元（約新台幣1608億元）的美國銀行優先股和認股權證，以在次貸危機後增強人們對這家陷入困境的銀行的信心。他 2017年將認股權證轉換為普通股，使波克夏成為​​美銀最大的股東。隨後，巴菲特在2018年和2019年又追加了3 億股股票。

巴菲特在過去幾年中拋售了銀行業的各種長期持股，包括摩根大通、 高盛、 富國銀行 和 美國合眾銀行，而美銀也在最近進行了拋售。

巴菲特認為，2008 年全球金融危機期間的銀行倒閉，以及 2023 年的銀行倒閉再次削弱了人們對金融體系的信心，而監管機構和政界人士傳遞的不良訊息更是雪上加霜，為此，我們需非常謹慎。

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