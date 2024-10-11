美9月CPI升溫！美股收黑 台積電ADR跌0.73％

週四美股收黑。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於經濟數據顯示通膨頑固，週四美國股市下跌，標普500及道瓊工業指數從紀錄高點回落。道瓊工業指數下跌57.88點、0.14%，標普500指數下跌0.21%，那斯達克下跌0.05%，費城半導體指數下跌0.53%，台積電ADR下跌0.73%

，收在185.78美元。

綜合外媒報導，華爾街消化了9月的消費者物價指數，美國勞工統計局表示，9月CPI月增率0.2%，略高於市場預期的0.1%；剔除食品和能源等波動較大項目的核心CPI月增率0.3%，亦高於市場預期的0.2%。物價上漲速度略高於預期，顯示最近物價壓力放緩的進展有所停頓。

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在週四發布的另一份報告中，截至10月5日當週，初請失業金人數也升至25萬8000人，高於預期的23萬人。

根據芝商所的FedWatch，經濟數據公布後，交易員預計聯準會將在11月會議上降息25 個基點的可能性約為80%，維持利率不變的可能性約為20%。

芝加哥Cresset Capital首席投資官Jack Ablin表示，投資人在強於預期的消費者物價指數報告和弱於預期的失業救濟申請報告之間左右為難。一個顯示通膨高於預期，另一個顯示經濟看起來弱於預期，這是兩個世界中最糟糕的情況。

個股方面，AMD推出新的人工智慧晶片，與輝達Blackwell展開競爭，不過AMD仍下滑4%，輝達上漲1.63%。

道瓊工業指數下跌57.88點或0.14%，收42454.12點。

那斯達克指數下跌9.57點或0.05%，收18282.05點。

S&P 500 指數下跌11.99點或0.21%，收5780.05點。

費城半導體指數下跌27.96點或0.53%，收5293.94點。

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