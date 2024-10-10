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美國9月CPI年增率2.4％高於預期 美股開盤走跌

2024/10/10 21:53

美國9月CPI年增率高於市場預期，初領失業救濟金人數也攀升，美股周四開盤走跌。（法新社）美國9月CPI年增率高於市場預期，初領失業救濟金人數也攀升，美股周四開盤走跌。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞工統計局周四（10 日）公布數據顯示，9 月消費者物價指數 （CPI）年增 2.4%；剔除食品與能源成本的核心 CPI 年增 3.3%，2者均高於市場預期。美股10日開盤走跌。

綜合外媒報導，美國9月的通貨膨脹率從8月的2.5%降至2.4%，這一數據仍高於市場預期的2.3%。剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI年增3.3%，高於8月份的數據和市場預期的3.2%。

美國勞工統計局表示，食品價格上揚，加上與住房相關的價格持續上漲，推高了上個月整體消費者物價指數（CPI）。這項數據表明，通膨具有黏性。

另外，美國勞工部也公布，截至10月5日止當周，初領失業救濟人數較前1周增3.3萬人，經季節調整後達25.8萬人，高於市場預期的23萬人，且創下2023年8月以來新高。

由於膨頑固和初領失業救濟金人數意外攀升，美股周四開盤走跌，台北時間10日晚間9點48分，道瓊跌111點，暫報42400點；標普500跌24點，暫報5767點；那斯達克跌120點，暫報18170點。

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