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中國網紅曾喊A股漲到14600點 股民氣炸「尋人算帳」

2024/10/11 07:16

中國網紅「愛在深秋」對股市有獨特見解。（翻攝自微博）中國網紅「愛在深秋」對股市有獨特見解。（翻攝自微博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前中國股市大幅上漲，引發許多散戶搶進，上海一名自稱「愛在深秋」的網紅，曾信誓旦旦說A股將會漲破14600點。沒想到，週三（9日）A股迎來暴跌，這位「愛在深秋」網紅卻不見人影，不少中國股民都在街頭要找他算帳。

綜合中國媒體報導，中國網紅「愛在深秋」過去憑藉對股市獨到的見解，在近期紅遍中國大江南北。今年7月，他聲稱A股會變為牛市，中國中信證券會漲到700元人民幣，還在社交平台抖音開設頻道，現在約有36萬名粉絲，不少股民尊稱他為「股聖」、「股神」。

中國股民在街頭上找「愛在深秋」討說法。（翻攝自微博）中國股民在街頭上找「愛在深秋」討說法。（翻攝自微博）

未料，A股在中國十一長假過後，表現不如預期，上證指數、深證指數及創業板指數9日都下跌5至8%。股民紛紛叫慘，並且把矛頭指向「愛在深秋」。

有中國網友表示，「愛在深秋」爆紅的原因是，當股市在熊市最低谷的時候，只有他站出來表示相反意見，他堅持股市會漲的觀點，正好給股民帶來無限的希望。另外，「愛在深秋」的觀點鮮明、直接，正好迎合股民，但這回市場預測失利，讓股民相當不滿。

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