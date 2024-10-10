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就業市場低迷 Q3中國新進勞工起薪下跌0.6％

2024/10/10 16:33

第3季中國企業開給新進員工的平均月薪下跌，顯示就業市場疲軟。（路透資料照）第3季中國企業開給新進員工的平均月薪下跌，顯示就業市場疲軟。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，中國人力資源網站的最新數據顯示，第3季中國企業開給新進員工的平均月薪下跌，為連增2季後首見，顯示就業市場疲軟，恐加劇通縮，衝擊經濟成長。

「智聯招聘」的數據顯示，第3季中國38個主要城市企業開給新進員工的平均月薪下跌0.6%，為第1季年增2.2%，第2季年增0.5%後首度下跌。

中國8月16至24歲不包含在校生的青年失業率為18.8%，比7月提高1.7個百分點，再創今年以來新高；不分年齡的全國城鎮調查失業率5.3%，也是今年以來最高。

中國官方9月非製造業採購經理人指數（PMI）為50，較8月下跌0.3；其中從業人員指數為44.7，較8月下跌0.5，創2022年12月以來最低，顯示企業用人意願持續下降。

「智聯招聘」的數據進一步凸顯中國就業市場惡化，令中國民眾不願增加消費支出，加劇物價和薪資下降的惡性循環。

中國民眾消費意願疲弱，可反映在中國文旅部公布的「黃金週」消費支出數據上。數據顯示，7日結束的「黃金週」長假，出遊人數較2019年疫情爆發前增加10.2%，但支出僅增加7.9%，每日人均支出約人民幣131元，則較2019年下跌2.1%。

鑒於就業市場惡化，恐不利中國實現今年約5%的成長目標，北京當局最近幾週採取行動，推出一系列刺激措施。市場預期北京當局將增加公共支出，包括提供家庭補貼，以提振消費。

　

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