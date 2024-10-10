資策會虛擬科技趨勢論壇 聚焦AI結合XR商機

資策會副執行長蕭博仁。（資策會提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕財團法人資訊工業策進會（資策會）昨攜手台灣實境科技創新發展協會（XRA），舉辦「智慧進化∞AI與虛實科技交融新未來」產業趨勢論壇，匯集不同領域專家、企業領袖與產業分析師，以AI、虛擬科技技術與應用議題、科技法治發展趨勢及實務案例等面向進行分享，盼驅動產業新興科技持續創新。

會中談論的虛擬科技XR，包含AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）和MR（混合實境）。

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數位發展部數位產業署主秘黃雅萍表示，虛擬科技等新興技術的應用不再侷限於娛樂，更跨域應用於文化、工業、觀光、零售、教育等多元領域，虛擬經濟蓬勃發展，數發部看見產業的需求，從各面向將持續推動新興數位科技應用發展，提供最新的技術應用、產業動態及法制思維等，展現對台灣數位產業共同推動的重視。

資策會副執行長蕭博仁致詞時提出，為帶動台灣業者升級技術開發創新應用的整體發展，資策會以第三方的角度推動產業數位與永續雙軸轉型，期望能在此快速發展的領域中，透過AI賦能產業創新、佈局國際市場搶佔商機，並加速提升產業競爭力，共同為促進台灣產業在AI創新與應用的循環生態系。

XRA理事長白璧珍表示，AI與XR的結合推動空間運算進入全新紀元，為智慧城市生活帶來前所未有的變革，主要為AI的內容生成、算力與XR的沉浸式空間呈現相結合，從數位雙生、智能規劃、影像製作到互動式設計，重新定義人與城市的互動模式。

資策會MIC則聚焦在XR與虛擬人的發展與商機，資深產業分析師柳育林指出，AI與XR的深度融合利於充實內容量、強化互動性、提升實用性，可擴散應用多元領域，例如：透過AI增強採集與創建虛擬人、物、場景，幫助更快催生出大量的XR體驗與推向市場。

MIC產業分析師洪齊亞觀察虛擬人趨勢時指出，虛擬人已能代理人類完成特定任務，是新興科技從工具擴展至落地應用服務的關鍵，目前AI虛擬人應用發展從媒體、健康應用，持續滲透至更多領域，不少大廠與新創相繼在金融、零售、遊戲等領域布局。

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