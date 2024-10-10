晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

資策會虛擬科技趨勢論壇 聚焦AI結合XR商機

2024/10/10 14:02

資策會副執行長蕭博仁。（資策會提供）資策會副執行長蕭博仁。（資策會提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕財團法人資訊工業策進會（資策會）昨攜手台灣實境科技創新發展協會（XRA），舉辦「智慧進化∞AI與虛實科技交融新未來」產業趨勢論壇，匯集不同領域專家、企業領袖與產業分析師，以AI、虛擬科技技術與應用議題、科技法治發展趨勢及實務案例等面向進行分享，盼驅動產業新興科技持續創新。

會中談論的虛擬科技XR，包含AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）和MR（混合實境）。

數位發展部數位產業署主秘黃雅萍表示，虛擬科技等新興技術的應用不再侷限於娛樂，更跨域應用於文化、工業、觀光、零售、教育等多元領域，虛擬經濟蓬勃發展，數發部看見產業的需求，從各面向將持續推動新興數位科技應用發展，提供最新的技術應用、產業動態及法制思維等，展現對台灣數位產業共同推動的重視。

資策會副執行長蕭博仁致詞時提出，為帶動台灣業者升級技術開發創新應用的整體發展，資策會以第三方的角度推動產業數位與永續雙軸轉型，期望能在此快速發展的領域中，透過AI賦能產業創新、佈局國際市場搶佔商機，並加速提升產業競爭力，共同為促進台灣產業在AI創新與應用的循環生態系。

XRA理事長白璧珍表示，AI與XR的結合推動空間運算進入全新紀元，為智慧城市生活帶來前所未有的變革，主要為AI的內容生成、算力與XR的沉浸式空間呈現相結合，從數位雙生、智能規劃、影像製作到互動式設計，重新定義人與城市的互動模式。

資策會MIC則聚焦在XR與虛擬人的發展與商機，資深產業分析師柳育林指出，AI與XR的深度融合利於充實內容量、強化互動性、提升實用性，可擴散應用多元領域，例如：透過AI增強採集與創建虛擬人、物、場景，幫助更快催生出大量的XR體驗與推向市場。

MIC產業分析師洪齊亞觀察虛擬人趨勢時指出，虛擬人已能代理人類完成特定任務，是新興科技從工具擴展至落地應用服務的關鍵，目前AI虛擬人應用發展從媒體、健康應用，持續滲透至更多領域，不少大廠與新創相繼在金融、零售、遊戲等領域布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財