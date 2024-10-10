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川普承諾：將結束對海外美國人「雙重徵稅」

2024/10/10 14:04

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）承諾，若其當選美國總統，將結束對海外美國人的雙重徵稅。（路透）美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）承諾，若其當選美國總統，將結束對海外美國人的雙重徵稅。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為爭取海外美國人的選票，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）週三（9日）承諾，若其當選美國總統，將結束對海外美國人的雙重徵稅。

綜合媒體報導，根據美國稅制政策，在美國境外居住或旅行的美國人仍必須向美國國稅局提交報稅表，此意味著在某些情況下，居住在海外的美國人需同時向美國和外國政府繳稅，造成所謂的雙重課稅。

川普週三在競選聲明中表示，他支持結束對海外美國人的雙重徵稅，並呼籲選民登記投票，並投票給共和黨，讓美國再次偉大！

但對於如何結束對海外美國人的雙重徵稅，川普並未提供具體細節。

有觀點認為，結束對海外美國人雙重徵稅的措施，將改變數百萬海外美國人的生活，並證明了川普對經濟自由的承諾。

有熟悉內情的人士透露，川普競選團隊希望結束對海外美國人的雙重徵稅的提案，吸引其中的許多選民，尤其是那些居住在以色列的美國人。

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