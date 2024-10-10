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少年股神出事啦！ETF「00887」驚爆近1500萬元違約交割

2024/10/10 13:12

櫃買中心10月9日公告，有投資人因為永豐中國科技50大（00887）出現重大違約交割。（示意圖，資料照）櫃買中心10月9日公告，有投資人因為永豐中國科技50大（00887）出現重大違約交割。（示意圖，資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中國刺激經濟政策措施上路，中港股震盪劇烈，櫃買中心10月9日公告，有投資人因為永豐中國科技50大（00887）出現重大違約交割，違約金額共計1469萬2560元。

櫃買中心公告，10月9日接獲群益鳳山、富邦苗栗、元大南屯等3家券商通報投資人投資00887出現違約交割，累計違約金額達1469萬2560元，為今年以來第3起。

以近3個交易日來看，永豐中國科技50大ETF（00887）7日股價最低來到18.11元，尾盤出現作價買盤，將股價拉升到38.83元作收，單日漲幅116.32%，溢價超過200%。

不過8日00887跌幅達48.49%，收在20元；9日又上漲15%，收在23元，成交量14.15萬張，為近3個交易日以來最多，永豐投信公告，00887目前溢價仍達81.1%。

00887出現違約交割的消息曝光後，也引起PTT鄉民熱議，「好瘋喔 ，賭場風雲」、「第一次看到有ETF特別被揭露違約資訊的」、「禮拜五應該更精彩？昨天跌破表還沒辦法上架」、。

還有人表示：「一次就畢業」、「笑死，ETF也可以玩到畢業」、「這就是那天尾盤漲116%的原因」、「不用出國就能體驗賭場，賺了」、「少年股神殞落！」

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