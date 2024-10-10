晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

香奈兒前總裁胰腺癌辭世 享壽86歲

2024/10/10 11:29

香奈兒前總裁兼營運長柯普曼（Arie Kopelman）。（圖擷自卡格曼Instagram @jillkargman）香奈兒前總裁兼營運長柯普曼（Arie Kopelman）。（圖擷自卡格曼Instagram @jillkargman）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕奢侈品牌香奈兒（Chanel）前總裁兼營運長柯普曼（Arie Kopelman）傳出週一（7日）晚間去世，享壽86歲。柯普曼的女兒卡格曼（Jill Kargman）也在社群證實了這一消息，並透露死因是胰腺癌。

綜合外媒報導，香奈兒董事長韋特海默（Alain Wertheimer）週二（8日）表示，柯普曼是一名傑出的領導者，也是香奈兒珍貴的資產，協助品牌建立了牢固的基礎，更重要的是，他是一名充滿幽默感的好友，將誠摯地緬懷他。

香奈兒公司也發表聲明稱，接獲柯普曼離世的消息深感悲痛，柯普曼是一名附有遠見的領導者，他為香奈兒制定了野心勃勃的計劃，為堅實持久的業務打好基礎。

柯普曼在1985年被聘請擔任香奈兒紐約總部總裁兼營運長，柯普曼加入香奈兒時，品牌已經相當知名，因此許多在香奈兒的員工都認為，公司的時裝已經高高在上，根本不應該做廣告。柯普曼則與零售商和雜誌出版商建立了牢固的關係，使香奈兒保持了全球最偉大品牌之一的崇高地位，維持了品牌精緻的吸引力並擴大產品範圍。

柯普曼上任時香奈兒銷售額為3.57億美元（約新台幣115.1億元），透過改造門市、增加廣告收入、以更低的價格吸引新客戶，並建立保養業務，柯普曼成功帶動香奈兒成長，到2004年卸下職位時，香奈兒在美國已有17家實體店面，到2014年品牌銷售額達到70億美元（約新台幣2257.8億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財