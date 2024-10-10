香奈兒前總裁胰腺癌辭世 享壽86歲

香奈兒前總裁兼營運長柯普曼（Arie Kopelman）。（圖擷自卡格曼Instagram @jillkargman）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕奢侈品牌香奈兒（Chanel）前總裁兼營運長柯普曼（Arie Kopelman）傳出週一（7日）晚間去世，享壽86歲。柯普曼的女兒卡格曼（Jill Kargman）也在社群證實了這一消息，並透露死因是胰腺癌。

綜合外媒報導，香奈兒董事長韋特海默（Alain Wertheimer）週二（8日）表示，柯普曼是一名傑出的領導者，也是香奈兒珍貴的資產，協助品牌建立了牢固的基礎，更重要的是，他是一名充滿幽默感的好友，將誠摯地緬懷他。

請繼續往下閱讀...

香奈兒公司也發表聲明稱，接獲柯普曼離世的消息深感悲痛，柯普曼是一名附有遠見的領導者，他為香奈兒制定了野心勃勃的計劃，為堅實持久的業務打好基礎。

柯普曼在1985年被聘請擔任香奈兒紐約總部總裁兼營運長，柯普曼加入香奈兒時，品牌已經相當知名，因此許多在香奈兒的員工都認為，公司的時裝已經高高在上，根本不應該做廣告。柯普曼則與零售商和雜誌出版商建立了牢固的關係，使香奈兒保持了全球最偉大品牌之一的崇高地位，維持了品牌精緻的吸引力並擴大產品範圍。

柯普曼上任時香奈兒銷售額為3.57億美元（約新台幣115.1億元），透過改造門市、增加廣告收入、以更低的價格吸引新客戶，並建立保養業務，柯普曼成功帶動香奈兒成長，到2004年卸下職位時，香奈兒在美國已有17家實體店面，到2014年品牌銷售額達到70億美元（約新台幣2257.8億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法