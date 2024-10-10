中國人行5000億人民幣互換便利上路 中股黑翻紅

中國人民銀行「互換便利」今（10）日上路，首期操作規模高達5000億人民幣。（歐新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國人民銀行先前宣佈創設「互換便利」，首期操作規模高達5000億人民幣（約新台幣2.28兆元），今（10）日起接受符合條件的證券、基金、保險公司申報，為機構投資人購買股票提供流動性。

綜合媒體報導，中國人行聲明表示，週四（10日）開始，人行將接受以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產為抵押，從人行換入國債、央行票據等高階流動性資產。人行補充，首期為5000億人民幣，未來可能視情況進一步擴大規模。

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因為此一措施，上証等指數原本上午10點由紅翻黑，隨即有買盤進場，午盤收盤上証上漲100點，漲幅2.95%。

中國人行總裁潘功勝9月公佈了這項新的政策工具，作為支持股市計劃的一部份，顯示政府有意在經濟放緩的情況下劃定界線。潘功勝當時表明，「只要這件事做得好，未來可以再來5000億（人民幣），或者第3個5000億」。

中國在十一黃金週假期後，缺乏立即的財政刺激措施，導致股市漲勢降溫，投資人目前正在等待週六（12日）財政部將舉行的記者會，尋找任何增加政府借貸、支出，以支撐經濟成長措施的線索。

隨著近幾個月成長動力減弱，中國當局加強了對股市、經濟的支持力道。消費者支出仍低迷，遊客在中國國慶長假的支出低於疫情前，今年約5％的經濟成長目標仍面臨威脅。

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