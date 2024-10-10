晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國人行5000億人民幣互換便利上路 中股黑翻紅

2024/10/10 12:03

中國人民銀行「互換便利」今（10）日上路，首期操作規模高達5000億人民幣。（歐新社資料照）中國人民銀行「互換便利」今（10）日上路，首期操作規模高達5000億人民幣。（歐新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國人民銀行先前宣佈創設「互換便利」，首期操作規模高達5000億人民幣（約新台幣2.28兆元），今（10）日起接受符合條件的證券、基金、保險公司申報，為機構投資人購買股票提供流動性。

綜合媒體報導，中國人行聲明表示，週四（10日）開始，人行將接受以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產為抵押，從人行換入國債、央行票據等高階流動性資產。人行補充，首期為5000億人民幣，未來可能視情況進一步擴大規模。

因為此一措施，上証等指數原本上午10點由紅翻黑，隨即有買盤進場，午盤收盤上証上漲100點，漲幅2.95%。

中國人行總裁潘功勝9月公佈了這項新的政策工具，作為支持股市計劃的一部份，顯示政府有意在經濟放緩的情況下劃定界線。潘功勝當時表明，「只要這件事做得好，未來可以再來5000億（人民幣），或者第3個5000億」。

中國在十一黃金週假期後，缺乏立即的財政刺激措施，導致股市漲勢降溫，投資人目前正在等待週六（12日）財政部將舉行的記者會，尋找任何增加政府借貸、支出，以支撐經濟成長措施的線索。

隨著近幾個月成長動力減弱，中國當局加強了對股市、經濟的支持力道。消費者支出仍低迷，遊客在中國國慶長假的支出低於疫情前，今年約5％的經濟成長目標仍面臨威脅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財