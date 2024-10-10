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OpenAI遇中國組織網路釣魚 擬竊取敏感資料

2024/10/10 10:25

OpenAI表示，中國組織試圖對旗下員工進行網路釣魚攻擊，擬竊取敏感資料。（路透資料照）OpenAI表示，中國組織試圖對旗下員工進行網路釣魚攻擊，擬竊取敏感資料。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧新創OpenAI表示，1個與中國有明顯聯繫的組織試圖對旗下員工進行網路釣魚攻擊，消息傳出後，再度引發了人們對於北京不法分子想要竊取美國頂尖AI公司敏感資料的擔憂。

《彭博》報導，OpenAI表示，今年稍早，一個名為「SweetSpecter」的可疑中國組織冒充聊天機器人ChatGPT的用戶，向OpenAI旗下員工發送客服郵件。這些電子郵件內含夾帶惡意軟體的附件，如果打開這些附件，SweetSpecter就可以擷取螢幕畫面，並竊取資料，但這些行動並未成功。

OpenAI指出，公司安全團隊聯繫了成為這次網路釣魚行動的目標員工，同時也發現目前現有的安全控制措施，成功阻止這類電子郵件送達員工的公司電子信箱。

這次的事件再度凸顯出，在美中與中國陷入高風險AI霸主之爭的同時，領先的AI公司面臨潛在網路安全風險。今年3月，一名Google前工程師被指控為中企竊取AI商業機密。中國政府一再否認美國關於中國境內組織實施網路攻擊的控訴，並指責外部勢力試圖抹黑。

OpenAI在最新的威脅情報報告中揭露了這次未遂的網路釣魚攻擊，並概述了公司在全球打擊相關影響力行動作出的努力，OpenAI在報告中提到，公司已記下與中國、伊朗有關的組織帳號。

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