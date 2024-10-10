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美元走強至2個月高點 黃金承壓連6黑

2024/10/10 09:18

週三（9日）黃金價格連續第6天回落。（彭博資料照）週三（9日）黃金價格連續第6天回落。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美元指數觸及近兩個月高點，以及美聯準會（Fed）11月大幅降息的預期減弱，週三（9日）黃金價格連續第6天回落。

現貨黃金下跌0.5%，報每盎司2607.93美元；12月交割的黃金期貨價格下跌0.4%，報每盎司2626美元。

《路透》報導，紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示：「市場沒有發生變化，因為不同以往的非農就業報告恐令聯邦公開市場委員會（FOMC）重新調整，這就是為何黃金價格沒有變化，且連續6日走跌，儘管回調幅度不大。」

他補充：「過去幾個交易日美元大幅上漲，給黃金帶來了下跌壓力。」美元指數觸及近兩個月高點，使得美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說更昂貴。

聯準會在9月17日至18日會議紀要中，將基準政策利率下調了半個百分點，會議紀要指出，未來的降息步伐不會由初始大幅降息決定。

CME FedWatch工具顯示，市場目前預計聯準會下個月降息25個基點的可能性為76%。

投資者現在等待將於週四和週五公佈的美國消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據，以進一步了解利率前景。

Kinesis Money 市場分析師Carlo Alberto De Casa報告指出：「儘管黃金價格小幅回落，但降息預期和持續的地緣政治緊張局勢表明，從長遠來看，黃金背後可能仍會保持支撐力。」

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