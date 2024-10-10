聯準會9月會議紀要 曝官員對降息幅度呈現分歧

聯準會週三（9日）公布9月會議紀要，顯示雖然所有官員均同意降息，不過在降息幅度上卻是看法不一。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會週三（9日）公布9月會議紀要，顯示雖然所有官員均同意降息，不過在降息幅度上卻是呈現分歧，一些官員希望降息1碼，因為他們尋求通膨持續走低保證，而且比較不擔心就業市場形勢。而聯準會最終降息2碼的決定，則是考慮到通膨進展，以及就業市場風險平衡。

《CNBC》報導，不過在最終投票結果時，只有1名官員鮑曼（Michelle Bowman）反對降息2碼，並表示她更傾向降息1碼，這也是自2005年以來，首次有成員投出反對票。

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聯準會9月會議紀要也顯示，絕大多數與會者支持更大幅的降息，不過並未並未具體說明有多少人反對。但「與會者」代表的是整體聯邦公開市場委員會（FOMC），而不是有投票權的12名官員。

報導稱，聯準會9月會議紀要雖然更詳細地說明了，是否要降息1碼的爭論，但並沒有太多資訊說明，為何官員要支持更大幅的降息。

會議紀要顯示：「與會者強調更重要的是溝通，這次會議上政策立場的重新調整，不應該被解讀成經濟展望不佳的證據，也不應該解讀成政策寬鬆步伐，將比與會者對適當路徑的評估更快的訊號。」、「這樣的重新調整將讓政策更好的與近期通膨和就業市場指標保持一致。」

降息2碼的支持者也強調，此舉有助維持經濟和就業市場的強勁態勢，同時推動通膨方面的進展並反映風險平衡。

聯準會9月會議紀要發布後，市場並未有太大波動，美股4大指數收盤呈現小幅上漲。

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