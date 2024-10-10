收到通知心痛時刻！英特爾裁員下週進入高潮

英特爾繼續裁員計劃，目標是在年底前完成約1.5萬名員工的裁員。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾的裁員計畫將於下週進入高潮，選擇提前退休的員工已於9月底正式離開。英特爾正繼續裁員計劃，目標是在年底前完成約1.5萬名員工的裁員。

英特爾各部門的經理已經向上級提交建議裁員的名單，這些員工很快就會收到通知，其中許多人最快會在下週收到通知，執行長季辛格（Pat Gelsinger） 上個月表示，大多數通知將在10月中旬左右發出。

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季辛格在給員工的一封信中寫道：通過我們的自願提前退休和離職計劃，我們已經完成到年底裁員約15000人的目標的一半以上。我們仍然需要做出艱難的決定，並將在10月中旬通知受影響的員工。

第一階段的裁員發生在8月，當時公司宣布一項100億美元的成本削減計劃，其中包括解僱15000名員工（佔員工總數的15%），並實施取消租賃計劃和減少員工福利等有針對性的措施。第二階段在9月宣布代工部門（為其他公司製造晶片的業務）將成為一個獨立的子公司，並擁有自己的董事會。季辛格解釋，包括以色列製造工廠在內的鑄造部門將有機會「評估獨立的資金來源」。

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