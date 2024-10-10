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內需低迷、消費下滑 中股「無基之彈」曇花一現

2024/10/10 07:09

9日中國股市出現2020年2月以來單日最大跌幅。（路透資料照）9日中國股市出現2020年2月以來單日最大跌幅。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國股市只有1日行情！由於投資人對中國推出刺激措施的步伐越來越感到不耐，加上中國國慶「黃金週」長假人均出遊支出比疫情前下降，顯示內需依舊低迷，9日中國股市出現2020年2月以來單日最大跌幅。

中國國家發改委主任鄭柵潔8日召開記者會指出，面對目前中國的經濟問題，已陸續推出房市止跌回穩與擴大內需等5方面政策，但因未公布市場預期的突破性政策，令投資人大失所望，並開始擔憂中國股市自9月底以來的的強彈，可能只是「虛幻的曙光」，除非北京當局宣布更強勁的財政刺激方案，恢復消費和支持房地產部門。

9日滬深300指數收盤暴跌7.1%，上證綜合指數收跌6.6%，分別抹去8日的5.9%、4.6%漲幅；香港恆生指數收盤續跌1.5%，恆生國企指數則續跌1.7%。

此外，中國文旅部公布數據顯示，7日結束的「黃金週」長假，出遊人數較2019年疫情爆發前增加10.2%，但支出僅增加7.9%，每日人均支出約131元人民幣，較2019年同期下跌2.1%。

高盛經濟學家王立升表示：「人均旅遊支出低和服務價格低迷，凸顯出中國國內需求依然疲軟，消費持續下滑。」對此，中國國務院新聞辦公室表示，中國財長藍佛安12日早上10時將召開記者會，說明加強財政政策支撐成長的行動，並回答記者的問題。摩根士丹利和匯豐銀行預估，中國財政部將推出2兆元人民（下同）幣刺激方案，花旗則預估3兆元。但鑑於北京當局對地方政府債務的擔憂，許多分析師認為，中國財政刺激的空間有限。

渣打銀行大中華區首席經濟學家丁爽表示，2023年底，中國中央和地方政府的債務占GDP（國內生產總值）比達56%，若加上地方政府的「隱形債務」，數字可能增至100%。

丁爽指出，期待在降低稅費之際增加政府支出是不切實際的，永續成長終究應透過結構性改革、改善市場准入、促進公平競爭、保護產權、刺激私營部門的投資熱情、以及增加就業機會來實現。

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