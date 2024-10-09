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走著瞧Q3業績創單季新高 前9月營收同寫新猷

2024/10/09 21:15

走著瞧受惠於海外市場擴張與多元產品線佈局，9月營收9300萬元，月增32.4%、年增37.2%。（資料照）走著瞧受惠於海外市場擴張與多元產品線佈局，9月營收9300萬元，月增32.4%、年增37.2%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商走著瞧（6902）受惠於海外市場擴張與多元產品線佈局，9月營收9300萬元，月增32.4%、年增37.2%，創下歷史同期新高；第3季營收為2.25億元，季增14.79%、年增20.32%，同寫歷史單季新猷；今年前9個月營收累計為6.29億元、年增12.5%，也創下歷史同期新高。 

走著瞧指出，未來在持續推出新品、拓展多元營收之下，第4季Whoscall的每月活躍用戶成長幅度可望繼續優於預期，目前公司已併入歐系資安企業ScamAdviser，除了全球拓展防詐品牌的能力大幅提升，旗下專注於金融科技的袋鼠金融產品也不斷貢獻獲利，長期營運將穩健成長。 

此外，走著瞧同時強調，在AI技術蓬勃發展的時代，公司在相關領域同樣不會缺席，現已規劃投資創新的AI應用與服務，增進海外市場的業績能量，期待在既有的事業版圖繼續擴張，以及新技術的導入之下，今、明年的每股盈餘（EPS）都能出現跳躍式的成長。

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