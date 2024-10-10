半導體後端製造 歐洲最看好這國

半導體需求不斷增長，全球各國都在競相提高國內半導體生產能力。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著科技數位化程度不斷提高、地緣政治緊張局勢以及電動車的興起，半導體需求不斷增長，全球各國都在競相提高國內半導體生產能力。波蘭已成為全球半導體製造生態系統的主要競爭者，特別是在後端半導體製造領域。

顧問公司科爾尼（Kearney）透過「後端半導體製造吸引力指數」，深入研究了哪些國家將受益於這一關鍵的行業轉變，該指數使波蘭成為歐洲排名第一的國家。半導體後端指的是支援成品後續檢測的後端封測設備等。

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為什麼是波蘭？根據科爾尼的研究，波蘭在歐盟國家和地區中名列前茅，在全球最具吸引力的國家中排名第五，該國在歐盟內的戰略位置為其提供顯著的優勢。

隨著供應鏈彈性成為企業的首要考量，特別是在疫情後和地緣政治不確定性的情況下，波蘭靠近德國、法國和西歐其他國家等大型市場。發達的交通基礎設施，以及進入歐盟市場的機會，使波蘭成為尋求建立或擴大後端製造設施的半導體公司的有吸引力的目的地。

此外，波蘭也受益於不斷增長的技術人才庫，該國擁有悠久的工程教育傳統，大學正在培養越來越多具有電子工業和半導體相關領域專業知識的畢業生。與西歐國家相比，波蘭的勞動成本也仍然具有競爭力，進一步增加該地區的吸引力。

為了配合歐盟更廣泛地推動技術主權，波蘭也一直加強吸引半導體投資。波蘭政府一直積極主動地為願意投資其半導體生態系統的公司提供稅收優惠、補助和補貼。

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