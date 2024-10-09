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輔信第3季營收衰退 第4季全面搶攻AI PC商機

2024/10/09 20:19

輔信9月營收1.26億元，月增2.3%、年減17.2%。（輔信提供）輔信9月營收1.26億元，月增2.3%、年減17.2%。（輔信提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕輔信（2405）9月營收1.26億元，月增2.3%、年減17.2%；第3季營收3.99億元，季減7.42%、年減13.63%；今年前9個月營收累計為12.68億元、年減0.58%；營運團隊規劃第4季全面搶攻AI PC商機，除了持續開發相關系列產品，也將增加消費性電腦產品，以期拓展銷售量，同時深化新應用市場。

輔信表示，旗下電腦產品9月出貨量與去年同期持平，原因在於迷你應用電腦（商用規格）與工業電腦（工控）需求結構上有所差異。迷你應用電腦主要客戶為企業領域，在AI及數位化的推動下，中高階機種的出貨表現相對穩定；工業電腦客戶則仍處於拓展階段。

輔信觀察，旗下電腦產品9月業績月增17%、年增11%，不過，由於子公司喧達仍需時間推動醫療產品銷售，因此9月合併營收較去年同期減少；展望後市，輔信將持續佈局多元產品線，商規機種著重於深化智慧商業應用，工規機種則致力於擴展客戶基礎，並開發工業自動化、嵌入式及邊緣AI等專業應用。

此外，輔信新增的消費性機種將用高性價比作為賣點以拓展市場，預期海外分公司第4季陸續啟動3款全新AI PC的量產與鋪貨，均整合了NPU（神經處理器），強化AI邊緣運算及IoT（物聯網）應用，支援第14代Intel Meteor Lake處理器及AMD Ryzen 8040 APU。

輔信預期，隨著市場從下半年開始回穩，搭配旗下產品優化、積極從事市場定位與強化行銷策略，將提升公司在銷售及應用領域的靈活性與競爭力。

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