仁寶Q3旺季不旺 金寶業績創近7季新高

仁寶9月營收837.66億元，月減0.3%、年減1.6%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）9月因季底效應不明顯，單月營收年月雙減，整體第3季旺季不旺，管理層也保守看待第4季的PC出貨與營運動能；同集團旗下金寶（2312）9月業績則創下歷史單月次高紀錄，帶動第3季營收達到近7季高點，前9個月營業額也已轉正向上。

仁寶9月營收837.66億元，月減0.3%、年減1.6%，PC出貨290萬台，月對月持平、年減6.45%；第3季營收2443.17億元，季減2.99%、年減2.94% ，第3季PC出貨830萬台，季減4.59%、年減10.75%；今年前9個月營收6810.97億元、年減3.7%，為近7年同期新低。

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仁寶認為，儘管9月PC出貨量下滑，但產品組合多為高階與企業商用機種，在平均售價提升之下，PC業績單月成長中、高個位數百分比，不過，由於旗下電子製造服務（EMS）貢獻減少，導致第3季非PC營收下滑，其他新興事業營運則符合預期。

金寶9月營收185.45億元，月增34.7%、年增21.7%。（資料照）

金寶9月營收185.45億元，月增34.7%、年增21.7%，為歷史單月次高；第3季營收459.47億元，季增14.64%、年增15.9%，為近7季高點；今年前9個月營收累計為1191.11億元、年增0.7%。

金寶目前在手訂單當中，許多產品的能見度維持在12個月至14個月，從各項產品來看，消費性產品前景最佳，如印表機等影像產品的貢獻程度正在穩步上升，其他包括伺服器PC板在內等新品，明年的出貨量都將優於今年，但在總營業額中所佔的比例仍不會太大。

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