全球半導體銷售連5月增長 晶片需求推升輝達、台積電業績

分析師指出，對於全新Blackwell晶片系列的強勁需求，將有助於輝達明年取得不錯的業績。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國半導體行業協會（SIA）最近發布的報告顯示，2024年8月份全球半導體銷售額達到531億美元（約新台幣1.6兆元），年增20.6%，月增3.5%。銷售數據已連續5個月增長，並在8月份創下歷史新高。

根據《investing.com》報導，輝達執行長黃仁勳表示，外界對他們下一代人工智慧晶片Blackwell的需求「瘋狂至極」。分析師指出，對於全新Blackwell晶片系列的強勁需求，將有助於輝達明年取得不錯的業績。

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另外，台積電第3季營收大幅超出預期，營收達台幣7596.93億元，季增12.8%、年增39%，緩解了市場對人工智慧硬體支出減少的擔憂。AI晶片需求依然強勁，而蘋果新推出的iPhone 16系列對搭載的A18和A18 Pro晶片的需求也非常龐大，這兩款晶片都是採用高成本的3奈米製程。巨額訂單及高昂的代工價格，顯著推升台積電的營收。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在一份研究報告中指出，受益於人工智慧晶片需求和半導體設備製造商的外包，台積電在未來5年內可能持續實現15%-20%的年複合成長率。他們還表示，隨著AI晶片需求強勁及蘋果3奈米晶片產量的增加，台積電的毛利率可能從第3季的55%略微提升至第4季的55.5%。

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