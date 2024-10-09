聯發科天璣9400來了！ 9月營收年月雙增

聯發科最新AI手機晶片天璣9400系列開始出貨，9月合併營收年月雙增。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）在最新AI手機晶片天璣9400系列開始拉貨帶動下，9月合併營收年月雙增，9月合併營收446.76億元，月增7.58%，年增23.83%，第三季合併營收1318.13億元，季增3.56%，接近財測高標，累積前9月合併營收3925.43億元，年增29.18%。

聯發科先前預估第三季手機、智慧裝置平台、電源管理IC三項營收類別皆約略持平，營收以美元對台幣匯率1比32.3計算，將介於1235億元到1324億元間，較上一季下滑3%至成長4%，營業毛利率預估為47%±1.5%。

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聯發科天璣9400系列採用台積電（2330）第二代3奈米製程，單核性能提升35%，多核性能提升28%，功耗較前一代降低40%，並大幅提升AI效能及光線追蹤、GPU等性能，天璣9400首波導入的機型數量超過天璣9300，聯發科有信心今年旗艦手機晶片產品營收成長超過50%。

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