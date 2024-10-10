晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國債台高築 分析師：別期待北京推大規模財政刺激措施

2024/10/10 07:16

分析師指出，由於中國已經債台高築，接下來推出大規模財政刺激的空間有限。（路透）分析師指出，由於中國已經債台高築，接下來推出大規模財政刺激的空間有限。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國政府9月底宣布了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行以來最大規模的貨幣刺激措施，協助經濟脫離泥沼，有不少投資人認為，為了取得最大效果，中國還需要更強力的財政刺激措施。但香港《南華早報》報導，分析師指出，由於中國已經債台高築，財政刺激的空間有限。

中國國家發展改革委員會（NDRC）8日表示，將加快政府支出，並在最大程度上增加投資，以及增加對中低收入群體和應屆畢業生直接支持的計劃，並確認將繼續發行超長期國債，以支持重大建設項目，並在今年而非原先安排的明年實施1000億元人民幣（下同）的戰略領域投資，地方政府也將在10月底前完成今年地方政府專項債券剩餘配額2900億元的發行工作。

分析師指出，鑑於土地出讓收入和稅收收入下降，導致赤字擴大，中國政府今年須將預算赤字比提高至3%以上，才能實現今年約5%的經濟成長目標。

中泰證券首席宏觀研究員張德利表示，考量到地方政府最大收來源－－土地出讓收入大幅下滑，今年地方政府的實際收入恐減少3.4兆元。　

經濟學人智庫（EIU）首席中國經濟學家蘇月表示，中國政府今明2年可能安排1兆至3兆元的財政刺激措施，以拉抬經濟、重組銀行資本和穩定房市，這與明年發行的超長債券投資一起，預料將影響明年的經濟成長。但鑑於北京當局對地方政府債務的擔憂，許多分析師認為，中國財政刺激的空間有限。

中銀國際證券首席宏觀分析師朱啟兵指出：「我們不該對今年後續財政政策抱持過高期望，今年財政政策的關鍵在於放鬆財政約束，而非加大刺激力道。我們認為，地方政府債務風險在依定程度上將會限制財政擴張」。

渣打銀行大中華區首席經濟學家丁爽表示，2023年底，中國中央和地方政府的債務占GDP（國內生產總值）比達56%，若加上地方政府的「隱形債務」，數字可能增至100%。丁爽指出，期待在降低稅費之際增加政府支出是不切實際的，永續成長終究應透過結構性改革、改善市場准入、促進公平競爭、保護產權、刺激私營部門的投資熱情、以及增加就業機會來實現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財