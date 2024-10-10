中國債台高築 分析師：別期待北京推大規模財政刺激措施

分析師指出，由於中國已經債台高築，接下來推出大規模財政刺激的空間有限。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國政府9月底宣布了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行以來最大規模的貨幣刺激措施，協助經濟脫離泥沼，有不少投資人認為，為了取得最大效果，中國還需要更強力的財政刺激措施。但香港《南華早報》報導，分析師指出，由於中國已經債台高築，財政刺激的空間有限。

中國國家發展改革委員會（NDRC）8日表示，將加快政府支出，並在最大程度上增加投資，以及增加對中低收入群體和應屆畢業生直接支持的計劃，並確認將繼續發行超長期國債，以支持重大建設項目，並在今年而非原先安排的明年實施1000億元人民幣（下同）的戰略領域投資，地方政府也將在10月底前完成今年地方政府專項債券剩餘配額2900億元的發行工作。

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分析師指出，鑑於土地出讓收入和稅收收入下降，導致赤字擴大，中國政府今年須將預算赤字比提高至3%以上，才能實現今年約5%的經濟成長目標。

中泰證券首席宏觀研究員張德利表示，考量到地方政府最大收來源－－土地出讓收入大幅下滑，今年地方政府的實際收入恐減少3.4兆元。

經濟學人智庫（EIU）首席中國經濟學家蘇月表示，中國政府今明2年可能安排1兆至3兆元的財政刺激措施，以拉抬經濟、重組銀行資本和穩定房市，這與明年發行的超長債券投資一起，預料將影響明年的經濟成長。但鑑於北京當局對地方政府債務的擔憂，許多分析師認為，中國財政刺激的空間有限。

中銀國際證券首席宏觀分析師朱啟兵指出：「我們不該對今年後續財政政策抱持過高期望，今年財政政策的關鍵在於放鬆財政約束，而非加大刺激力道。我們認為，地方政府債務風險在依定程度上將會限制財政擴張」。

渣打銀行大中華區首席經濟學家丁爽表示，2023年底，中國中央和地方政府的債務占GDP（國內生產總值）比達56%，若加上地方政府的「隱形債務」，數字可能增至100%。丁爽指出，期待在降低稅費之際增加政府支出是不切實際的，永續成長終究應透過結構性改革、改善市場准入、促進公平競爭、保護產權、刺激私營部門的投資熱情、以及增加就業機會來實現。

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