央行祭房貸管制排除條款 繼承族受惠最大

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房市管制為免錯殺無辜！央行宣布因繼承有屋者可排除、仍可享有寬限期

房產業者表示，此次央行避開可能會錯殺的族群，但整體而言，房貸的水龍頭還是沒有打開。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行針對第七波選擇性信用管制發布對於特定族群，包括繼承的自住民眾、換屋族以及已簽定購屋合約的自然人祭出排除適用條款，房產業者認為，排除對象中以繼承族群受惠較為明顯，反觀換屋族群仍須簽定切結，但以現行銀行房貸放款水位有限的情況下，寧可放貸首購族，也不願一年後追蹤換屋族是否已將舊屋賣掉，若沒有還要追回放貸成數來得單純許多。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次央行避開可能會錯殺的族群，但整體而言，房貸的水龍頭還是沒有打開。曾敬德認為，此次排除條款最受惠德應該是繼承族群，在購屋時，可以不計入繼承來的房屋與房貸，央行不僅正面回應市場的聲音，同時針對繼承族群給予較大的空間。

但是換屋族的變化就相對有限，還是要簽切結才能夠不受限制，但現實情況是銀行目前額度有限，切結客戶還要追蹤是否在一年內把舊屋出售，否則還要追回多給的成數，在市場資金有限狀況下，還是多做首購型客戶會單純許多。

房市專家何世昌指出，央行考量到國銀已「自發性限貸」，甚至目前「貸不到」的情形越發常見，因此，針對換屋族、繼承族等非刻意炒房族群祭出排除條款，另外，針對預售屋、成屋已簽約的購屋族也適用排除條款，足見央行此次下重手打房已達到嚇阻效果，但為避免購屋族因申貸不到而被建商沒收最高15%的違約金，才會做出如此決策。

排除條款 減少被建商沒收違約金的情況

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，從三個禮拜前的理監事會議決議到今日的排除條款，可知央行雖然加碼限貸管制但實際是要有效管理信用資源過度集中或被濫用、誤用的扭曲現象，對於真首購、真換屋的民眾在嚴控、嚴管的前提下仍提供實質協助，也間接降低購屋、履約的糾紛。因此市場交易量雖然持續探低，但價格修正、變動空間有限，產業風險降低，逐漸往軟著陸方向調整。

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