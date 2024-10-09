京華城聯貸案餘額133.8億元 新光銀今與中石化開會尋解決之道宜

新光金今開股東會，董事長魏寶生（左）和總經理陳恩光（右）分別就京華城聯貸案和北士科案進行說明。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕京華城開發案由威京集團標給旗下子公司鼎越開發，149億元聯貸案則由新光銀行為聯貸主辦。京華城因案假扣押獲准，新光金的小股東也擔心聯貸案還款是否會出現變數。對此，新光金總經理陳恩光表示，貸放比不到5成，且目前還款都正常。今天會和中石化開會，希望找出解決的方式。

京華城案2022年10月動工，由新光銀行籌組聯貸149億元，京華城案土地為擔保品。新光金今舉行股東臨時會，會中有小股東憂心擔保品被假扣押，威京集團債信不良出問題，恐引起連鎖效應，被多家銀行追著跑。

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陳恩光表示，京華城開發案聯貸149億，目前授信餘額133.8億元，這筆聯貸案當時只有做土地融資，沒有做建築融資融。

陳恩光說明，從貸放比來看，擔保品有100元的價值，當初只有借48元至49元，而根據最新銀行鑑價報告，這個比例已降到45%。他指出，當時的擔保品用容積率560%計算，所以不必擔心擔保品價值大幅下滑的問題。

陳恩光也強調，當時借款，貸方有資產40億元放在銀行，今天會和中石化開會，希望找出一個解決的方式，目前還款都很正常。

此外，日前有北市議員指出，由新壽得標的北投士林科技園區T17、18基地，以及南港轉運站BOT案皆開發延宕，卻都已經開始招租，且新壽投標時不用投資計畫書，且招標條件一再放寬，涉圖利財團。

對此，新光金董事長魏寶生回應，北士科是公開招標取得開發案，所有招標都符合規定，新光人壽並未享有優惠條件，一切符合保險法和北市府規定，市議員提的指控毫無根據。

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