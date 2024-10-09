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黃彥男：台灣是駭客試驗場 國慶日提升資安警戒

2024/10/09 17:49

立委擔憂國慶日台灣也可能遭受網攻，數位發展部長黃彥男接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪時說，已經提升資安警戒。（「齊有此理」節目提供）立委擔憂國慶日台灣也可能遭受網攻，數位發展部長黃彥男接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪時說，已經提升資安警戒。（「齊有此理」節目提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕親俄駭客組織這一個月對台灣政府機關、高科技業發動分散式阻斷服務攻擊（DDoS），有立委擔憂國慶日台灣也可能遭受網攻，數位發展部長黃彥男今天接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪時說，已經提升資安警戒，會全天候監控、同仁24小時待命。

黃彥男表示，受到地緣政治關係，台灣本來就是攻擊的熱點，甚至很多駭客有新的攻擊，就會把台灣當試驗場，因為如果台灣守不住，大概很多國家都守不住。

黃彥男說，過去很多駭客攻擊是為了出名，但現在很多是為了錢，也有些國家級駭客是帶有國安目的；中國駭客數發部都有在監控，網路技術上他們也滿厲害的，因此台灣必須守得更好。

黃彥男指出，數發部負責資安的稽核和演練，主要是針對政府機關和關鍵基礎設施，要維護好資安、避免造成民生中斷，這一波DDoS手法是很常見的攻擊，數發部有所謂「洗流量」、分流的技術，把那些攻擊導引出去，因此不會影響到真正的服務。

受到資安攻擊最怕的是全面性癱瘓，會造成比較嚴重的損害，但黃彥男強調，因為平常政府都有在演練，這次衝擊很小，可能會有短暫地停止服務，但不會影響太久。他說，國慶日也可能出現網路攻擊，數發部目前已提升資安警戒，進入警戒狀態，全天候監控、同仁24小時待命。

數發部正著手修訂「資安法」，已送交立院審查，黃彥男表示，資安法若修正通過，將對政府資安有更嚴格的要求，除了要求各單位都要有資安長和資安專職人員，未來數發部也會擴大稽核或演練。

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