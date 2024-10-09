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運價修正影響 陽明9月營收月減年增

2024/10/09 17:18

陽明9月營收月減年增。（陽明提供）陽明9月營收月減年增。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受運價修正影響，陽明（2609）9月營收216.2億元，月減幅為16.07%，年增幅為77.1%。累計1-9月營收為1692.29億元，年增幅56.84%。

陽明指出。9月全球主要經濟體製造業需求仍顯疲弱，加上中國黃金週影響，整體市場承載下行壓力，而隨著中國推出新的財政刺激措施、世界主要國家貨幣政策趨於寬鬆和通膨壓力的緩解，近期經濟合作暨發展組織（OECD）發布最新世界經濟展望報告，微幅上調今年全球GDP成長將至3.2%，全球經濟可望穩定復甦，但地緣政治緊張、貿易壁壘等因素對整體經貿發展的不利影響仍需持續關注。

根據Alphaliner統計，雖自2024年1月起新船交付逾230萬TEU，但貨櫃船舶閒置率仍處於低點，截至今年9月23日，全球僅0.6%、約19.6萬TEUS，貨櫃船屬於純閒置狀態，顯示貨櫃船已充分利用，同時過去9個月平均僅0.7%貨櫃船處於純閒置狀態，低於疫情時期同期水準，2021年0.9%；2022年0.8%。

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.4%，需求成長為3.0%；2025年供給成長為5.8%，需求成長為2.5%。

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