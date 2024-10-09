股東會通過新新併 魏寶生：展開員工溝通 拚10月底前送件金管會

新光金股東臨時會今通過和台新金的換股合併案，新光金董事長魏寶生（中間站立者）表示，股臨會通過合併後，接著展開和員工的溝通，目標全數留任，會盡量趕在10底前送件到金管會。（新光金提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光金股東臨時會今通過和台新金的換股合併案，新光金董事長魏寶生表示，股臨會通過合併後，接著展開和員工的溝通，目標全數留任，會盡量趕在10底前送件到金管會。

魏寶生表示，合併過程一直都有和主管機關溝通，主管機關也希望先溝通再送件；他也希望送件後能在期限內得到核准。他指出，已經提供給主管機關很多的資料，相信主管機管也會提出很多問題，需要密集的交流，因此他無法判斷所需的時間，只能盡己所能，讓主管機關了解新新併的想法。

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魏寶生說，合併後的員工安置一直都在談，他希望所有員工都留下來，因此原則上全數留用至少3年，無論是否加入工會，都一體適用。他強調，合併案要先通過才能去和員工溝通，因此今天股臨會的通過，也是溝通的開始。

魏寶生指出，主管機關對員工的處置也很重視，包括勞動部金管會，這麼大的合併案涉及部會也不少，經營團隊會很有誠意的進行溝通，希望過程順利。

魏寶生表示，會跟金控和各子公司充分溝通，內容包含優退、優離等，雖然要照顧到員工後續安置，但還是希望能全數留用，兩者之間多少有點矛盾，就需要花時間了解員工的想法。他重申，希望大家都留下來，有很多機會讓大家各自去發揮。

對於新壽的財務狀況，魏寶生說，現增加上發債，新壽去年到現在已募資了428億元，這個月會再進來8億元，總共436億元，加上今年上半年表現不錯有很多挹注，新壽的資金缺口肯定比去年底估算時低很多，2026年前還有變化，有信心越來越好。

他指出，這段期間持續和外資充分溝通，這次表決，有參與投票的外資幾乎是9成以上投下同意票，顯示國際投資界對合併案支持新新併。

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