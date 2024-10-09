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港股反彈曇花一現！3大指數全翻車 紅籌跌逾3％

2024/10/09 16:47

港股反彈曇花一現！3大指數全翻車，紅籌跌逾3%（歐新社）港股反彈曇花一現！3大指數全翻車，紅籌跌逾3%（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕港股在經歷週二（8日）暴跌後，週三（9日）在驚嚇過後，3大指數全面開高，但只演半場，終場全被打入冷宮，其中又以紅籌跌幅最重，終場跌逾3%，失守3900點。

港股在經整週二大屠殺後，週三3大指數開盤全面反彈，但只演半場，在賣單殺出，指數全面翻黑，其中又以週二暴跌2172點或9.41%的恒生指數跌勢較輕，週三指數開盤上漲364點，或1.73%，以21290點開出，指數開高走高，早盤觸及21417.75點，漲490點或2.34%%，不過，受到A股下跌拖累，在投資人賣單釋出，指數一路往下拉回，盤中一度觸及20190點，跌736點或3.51%，所幸在低接買盤進場救援，跌勢收斂，終場跌289點或1.38%，收20637.24點，成交量從昨6204億港元，縮小到4270.14億港元。

至於與A股連結度較高的國企指數與紅籌指數跌勢則相對較重，其中又以紅籌指數跌最深，週三紅籌指數開盤漲26.46點或0.6%，以4025.48點開出，指數一度來到4040.91點，但不敵賣壓，指數急殺，盤中跌破3800點，觸及3780點，跌5.7%，所幸終場跌幅收斂，收3861.8點，跌137點或3.43%，成交量170.5港億元。

而國企指數開盤漲133點或1.77%，以7616點開出，指數開高一度來到7671.33點，但同樣開高後，賣單砍出，指數往下殺，終場收7365.59點，跌118點或1.58%，成交量1772.38億港元。

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