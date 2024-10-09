晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中石化攜手泛亞應用 開發LMPZD安全添加劑漿料

2024/10/09 16:39

中石化與泛亞應用科技（SiAT）合作，於10月8日的美國底特律電池展期間發布聯合開發産品「LMPZD安全添加劑漿料」。（業者提供）中石化與泛亞應用科技（SiAT）合作，於10月8日的美國底特律電池展期間發布聯合開發産品「LMPZD安全添加劑漿料」。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕為改善全球電池安全性，中石化（1314） 與台灣創新奈米材料公司-泛亞應用科技（SiAT）合作，於10月8日的美國底特律電池展期間發布聯合開發産品「LMPZD安全添加劑漿料」，可幫助電池客戶克服安全瓶頸，提高消費者購買電動汽車的意願。

中石化表示，LMPZD安全添加劑於今年2月推出，主要是解决電池安全、性能和成本間的艱難權衡問題。在最新的測試中對比兩種不同的10Ah高鎳NMC石墨三元軟包鋰電池，一種在 NMC正極配方中添加5%的LMPZD，而對照組則不添加LMPZD，兩種鋰電池都在 100% SOC充滿電的情況之下進行穿刺實驗。

實驗結果發現，NMC三元鋰電池在穿刺實驗中迅速起火爆炸，而含有5% LMPZD的鋰電池沒有出現起火燃燒和冒煙的跡象，實驗顯示出LMPZD添加劑在鋰電池安全性和熱穩定性方面，都有顯著地提升。

至於電化學性能測試也顯示，添加LMPZD對NMC三元鋰電池的容量和性能沒有不良影響，另外LMPZD漿料可以在電池生產過程中輕鬆與NMC在正極配方過程中混合，而不需要額外的生産步驟或材料成本。

中石化指出，SiAT的LMPZD安全添加劑漿料結合奈米級的LMFP與CPDC研發的有機磷化合物磷腈，當LMPZD漿料均勻混合到NMC中時，可以覆蓋NMC顆粒，藉此達到保護和隔離作用，避免電池因故障時引發的熱失控與起火燃燒。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財