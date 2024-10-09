中石化攜手泛亞應用 開發LMPZD安全添加劑漿料

中石化與泛亞應用科技（SiAT）合作，於10月8日的美國底特律電池展期間發布聯合開發産品「LMPZD安全添加劑漿料」。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕為改善全球電池安全性，中石化（1314） 與台灣創新奈米材料公司-泛亞應用科技（SiAT）合作，於10月8日的美國底特律電池展期間發布聯合開發産品「LMPZD安全添加劑漿料」，可幫助電池客戶克服安全瓶頸，提高消費者購買電動汽車的意願。

中石化表示，LMPZD安全添加劑於今年2月推出，主要是解决電池安全、性能和成本間的艱難權衡問題。在最新的測試中對比兩種不同的10Ah高鎳NMC石墨三元軟包鋰電池，一種在 NMC正極配方中添加5%的LMPZD，而對照組則不添加LMPZD，兩種鋰電池都在 100% SOC充滿電的情況之下進行穿刺實驗。

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實驗結果發現，NMC三元鋰電池在穿刺實驗中迅速起火爆炸，而含有5% LMPZD的鋰電池沒有出現起火燃燒和冒煙的跡象，實驗顯示出LMPZD添加劑在鋰電池安全性和熱穩定性方面，都有顯著地提升。

至於電化學性能測試也顯示，添加LMPZD對NMC三元鋰電池的容量和性能沒有不良影響，另外LMPZD漿料可以在電池生產過程中輕鬆與NMC在正極配方過程中混合，而不需要額外的生産步驟或材料成本。

中石化指出，SiAT的LMPZD安全添加劑漿料結合奈米級的LMFP與CPDC研發的有機磷化合物磷腈，當LMPZD漿料均勻混合到NMC中時，可以覆蓋NMC顆粒，藉此達到保護和隔離作用，避免電池因故障時引發的熱失控與起火燃燒。

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