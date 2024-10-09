9月CPI年增1.82％ 8個月新低

主計總處公布9月CPI年增1.82%，其中蔬菜因供應回穩下跌4.21%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布9月CPI（消費者物價指數）年增率1.82%、漲幅為8個月新低，主因蛋類、蔬菜及油料價下跌；扣除蔬果及能源後，核心CPI漲1.79%、也是8個月最低；至於17項重要民生物資，9月平均年跌0.01%，以雞蛋下跌18.45%最多。

根據調查，9月CPI較上年同月漲1.82％，主因水果、食用油及外食費等食物類價格上漲，加上房租及掛號費續漲，電費、娛樂服務，與停車費、汽車保養及修理等交通服務費調漲；但蔬菜、蛋類及油料費下跌，抵銷部分漲幅。

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主計總處指出，368個查價項目群中，扣除4項本月非屬產季水果，上漲者257項，權數合計77.5％，持平者7項，權數合計0.5％，下跌者100項，權數合計21.9％。

7大類指數中，以食物類年漲3％最多，主因水果受先前風災遞延影響，價格上漲 17.37％，食用油及外食費也漲8.56％及2.98％，但蛋類、蔬菜因供應回穩及去年基數較高，價格下跌15.49％及4.21％，抵銷部分漲幅。

另，醫藥保健類年漲2.61％，主因部分醫療院所調升掛號費，醫療費用上漲4.34％，與部分藥品及保健食品價格上漲所致。居住類則漲2.39％，主因電費、住宅維修費及房租分別上漲5.21％、3.21％及2.50％所致。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，9月平均年跌0.01%，其中雞蛋下跌18.45%最多，衛生紙、面紙及紙巾跌1.77%，鮮奶跌1.06%，麵粉、速食麵、牙膏等也小跌；但衣服清潔劑漲4.17%、醬油漲3.8%、米價也漲3.69%。

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