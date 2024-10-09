名師解盤》吳裕良：美中利多齊放 市場歡欣鼓舞

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

美國FED終於在9月開啟了首次降息，這是美國為應對經濟放緩跡象及控制通脹壓力的最新措施之一。儘管美國經濟在過去一段時間內展現出韌性，尤其是勞動市場依然強勁，但通脹持續放緩加上消費力減弱，給美國經濟帶來了壓力。為了避免經濟硬著陸，美聯儲選擇預防式的放鬆貨幣政策，以提振投資和消費，但市場已經反應了降息2碼的預期，降息後市場普遍上漲，但反應不大。

繼美國確認降息後，中國也趁勢推出了一系列超大規模經濟刺激措施，引發市場熱烈反應。中國經濟在2023年以來面臨了增長放緩的壓力，尤其是房地產市場過度疲弱以及內需不足。為了穩定經濟增長，中國政府選擇降準降息、放寬房地產政策以及大幅支持股市等多管齊下的方式來刺激經濟。希望透過史上最大力度的救市政策提振投資者和消費者信心。短期來看似乎十分奏效，但經濟基本面能否因財富效應的拉抬而扭轉仍有待觀察。

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台灣方面，近期無特別的經濟數據公布，整體財經的重點仍著墨在房市和銀行的放貸限制話題，台股2024年10月9日，加權指數終場上漲47.69點，收在22659.08點。目前台股位置仍在相對高點，市場觀望氣氛濃厚，盤勢進入漲多整理格局。本月最大市場重點仍在於中國救市政策的發展以及11月的美國總統大選。選股上，AI相關的半導體、伺服器、記憶體和PCB族群與低軌道衛星產業持續為觀察重點。傳產部分仍看好金融及政策支持的綠電能族群。

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