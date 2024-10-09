富強鑫9月營收3.64億元 在手訂單能見度達明年首季

富強鑫執行長王俊賢。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕富強鑫（6603）自結今年9月合併營收3.64億元、年增10.7％，受惠客戶擴廠與增產的需求，目前在手訂單能見度達明年第一季。富強鑫也持續開發智慧製造工廠系統，以軟帶硬方式，提升設備接單動能。

富強鑫今年累計1至9月營收達33.12億元，較去年同期27.42億元增加20.81％。富強鑫表示，受惠於運動產業、汽配業、3C等客戶在ESG節能減碳、AI智慧製造趨勢推動下，帶動旗下全電、多色機和智慧成型系統設備出貨良好所致，9月營收年增10.7％。

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但有部分大型多色機設備的新訂單，因配合客戶廠房配置延後而有遞延至下月出貨的情形，有機會貢獻第4季營收。

富強鑫指出，針對不同產業客戶開發多款多元塑膠射出成型機之技術與一條龍整合服務能力，自主開發「iMF4.0智慧製造工廠系統」，滿足客戶未來廠務擴充彈性規劃、提升設備運作效率（OEE），還能掌握與監控即時生產等多元需求，富強鑫也能同步「以軟帶硬」，創造設備接單動能。

對未來展望，富強鑫維持審慎樂觀態度，音目前全球產業鏈短鏈驅動，各產業企業紛紛往東南亞、印度等市場轉移布局，富強鑫順於東南亞地區已擁有泰國、越南、印尼、馬來西亞等直營點與代理商在當地加速擴展布局。

富強鑫日前已赴2024越南河內國際塑橡膠工業展、2024印度國際塑膠展、2024泰國國際塑膠橡膠工業展等，搶攻包括新能源汽車、運動產業、家用精品等產業客戶擴廠與增產的需求，拉高公司在塑膠射出成型設備市場的佔有率，目前也已在承接明年第一季後的訂單，持續保持營運成長動能。

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