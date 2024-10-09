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跨入森林碳匯 森崴旗下元杉森林擬租1000公頃國有林地種樹

2024/10/09 15:55

森崴能源與元杉森林今（9）日與中興大學簽署首宗國土自願減量專案委任合約，成為首宗取得國有地大規模自願減量新造林示範案例。照片由左至右分別為立委莊瑞雄、森崴能源總經理胡惠森、國有財產署長曾國基、中興大學森林學系終身特聘教授兼創新產業暨國際學院院長王升陽。（記者張慧雯攝）森崴能源與元杉森林今（9）日與中興大學簽署首宗國土自願減量專案委任合約，成為首宗取得國有地大規模自願減量新造林示範案例。照片由左至右分別為立委莊瑞雄、森崴能源總經理胡惠森、國有財產署長曾國基、中興大學森林學系終身特聘教授兼創新產業暨國際學院院長王升陽。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕財政部國產署首次推出自然碳匯國有土地招商，由森崴能源（6806）得標取得台東縣池上鄉71.98公頃國有地，將與子公司元杉森林共同執行。森崴能源總經理胡惠森今日指出，「自然碳匯」在淨零路徑上扮演相當重要的角色，元杉森林為森崴能源100%子公司，期待能達成1000公頃林地目標，利用數位認證取得自然碳匯提供企業抵碳使用。

胡惠森表示，希望在面對氣候變遷衝擊時，除布局再生與潔淨能源，也回歸以自然方式來解決自然問題（Nature-based solutions），以多元角度緩解極端氣候影響，改善人類生活品質及保護生物多樣性的永續性。而元杉森林目前擁有台東池上71.97公頃林地、花蓮壽豐也擁有97.52公頃林地，期待達成1000公頃林地的目標，種更多的樹。

財政部國有財產署署長曾國基則表示，台灣衝刺2050淨零排放目標，利用大自然環境將碳排封存的「碳匯」，正是12項關鍵戰略中的一環。國產署這次與長期深耕自然碳匯領域的中興大學，以及對保護地球與永續發展向來不遺餘力的森崴能源，一起合作活化國有地，為森林碳匯來源添新兵；同時，國財署也計畫，年底擴大盤點國有地和植樹造林，讓台灣企業取得CO2減量額度，也將保留10%的額度供政府、國營事業CO2減量使用。

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