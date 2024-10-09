吉美大安花園脫標1戶，土銀再釋出5戶，底價1.35億元。（土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕北市蛋黃區豪宅釋出，土地銀行今年10月9日至10月29日再度公告標售臺北市大安區「吉美大安花園」5戶物件，每戶底價約1.35億元至1.52億元，皆有附屬車位，每戶坪數約80至90坪，預計今年10月30日開標。

土銀長年耕耘都市更新授信案件，截至去年底，都更融資核准額度約1,851億元、縣市政府核定的危老重建計畫融資額度約558億元，都更加計危老重建融資餘額居八大公股銀行之首。不僅如此，土地銀行也運用自家土地參與都更，多年下來獲配不少都更分回宅物件，「吉美大安花園」即為其中之一。

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土銀表示，當時參與集美大安花園都更案獲得6戶，前一次標售時成功標脫1戶，得標價格為1億4428萬元，相較底價，溢價率約0.18%。

此次土銀以「吉美大安花園」剩下5戶再度公開標售，分別為該建案82號7樓、7樓之1、11樓、11樓之1及80號11樓，每戶總價約1億3,521萬元至1億5,251萬元、坪數約80~90坪，車位單價為350萬元，不含車位每坪單價約157萬元～159.5萬元。

「吉美大安花園」住宅大樓地上21層、地下4層，採用SRC鋼骨結構搭配101大樓同級的新日鐵制震壁，由吉美建設、華鋼開發、新濠建設、李氏投資聯手打造，其建材針對風力與地震皆具備制震效果，建物穩定度及舒適性備受肯定。

觀察內部配置，「吉美大安花園」大樓共84戶、格局方正，單層各4戶，配備3座電梯，而且皆為純住宅、無店面，公設比約33%，內部公設包含私人露天泳池、交誼廳、健身房、頂樓空中花園，展現曼哈頓豪宅的高尚氣派。

土銀指出，「吉美大安花園」另一項優勢在交通位置，除鄰近大安森林公園與東區商圈，生活機能佳，距臺北捷運大安站僅300公尺，可輕鬆接軌淡水信義線、文湖線捷運及松山機場，學區範圍更涵蓋建安國小、大安國中、大安高工及師大附中，可謂囊括臺北商業、娛樂、文化、金融動脈，堪稱蛋黃區指標豪宅。

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