新梯大案挹注 崇友9月營收6.05億元創單月新高

圖為崇友楊梅廠房。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕本土電梯大廠崇友（4506）9日公佈9月合併營收為6.05億元，月增46.09％、年增19.54％，刷新歷年單月新高。崇友表示，9月受惠新梯、汰舊換新大案，推升新梯（含汰舊換新）銷售表現年增81.76％，在手訂單金額有望推上歷史新高。

崇友今年第三季合併營收達14.23億元，季增13.16％，較去年同期年增1.96％，創歷年同期新高。累計前9月合併營收達39.04億元，年減幅度已收斂至2.03％。

請繼續往下閱讀...

崇友指出，受惠旗下新梯（含汰舊換新）業務保持穩健動能，包括台北市南港區大型公宅、新北市淡水區集合住宅等新梯大型訂單、以及雲林麥寮廠區電梯更新案等汰舊換新大型訂單完工認列挹注，帶動9月份新梯銷售表現較去年同期成長81.76％，加上維修保養業務持續穩定貢獻整體營運，推升9月單月營收刷新歷年單月新高。

崇友表示，因持續積極開發自有品牌老舊電梯汰換，也持續取得他廠品牌汰換訂單契機，隨著每年新梯保固期滿後有超過8成新梯轉入維保服務，創造營運向上。

展望今年第4季，崇友維持審慎樂觀看法，目前整體在手訂單量能充足，三大業務動能強勁持續推升在手訂單金額創歷年新高水準，後續隨在手訂單陸續完工認列，整體營運穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法