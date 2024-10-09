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新光金股東通過新新併 洪士琪：22年後在山頂會合

2024/10/09 14:18

新光金股東臨時會今天以超過出席股東的3分之2同意下，通過和台新金的換股合併案。圖左起為元富證券董事長陳俊宏、新光人壽副董事長洪士琪、新光金暨新光人壽董事長魏寶生、新光金前董事長暨現任董事陳淮舟、新光銀行董事長賴進淵。（記者吳欣恬攝）新光金股東臨時會今天以超過出席股東的3分之2同意下，通過和台新金的換股合併案。圖左起為元富證券董事長陳俊宏、新光人壽副董事長洪士琪、新光金暨新光人壽董事長魏寶生、新光金前董事長暨現任董事陳淮舟、新光銀行董事長賴進淵。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光金股東臨時會今天以超過出席股東的3分之2同意下，通過和台新金的換股合併案。新光人壽副董事長、也是新光金大股東的洪士琪，引用當年吳東進所說「兄弟爬山各自努力，山頂會合」，表示在歷經22年的努力，今天新光金控和台新金控攜手在山頂會合，是一個全新的開始。

新光金暨新光人壽董事長魏寶生在致詞時，首先感謝洪士琪去年邀請他加入新光的經營團隊。他指出，從去年董事會改選的股東行動主義，這次新新併的表決，是股東行動主義更進一步的發揮。

魏寶生也恭喜洪士琪創造金融界的歷史，合意併購，同時也是友好的合併，在換股的合併方式下，大家能夠共同享受利益，是台灣金融史上沒有發生過的事。

他也感謝新光銀行董事長賴進淵、元富證券董事長陳俊宏以及前新光金董事長也是現任董事的陳淮舟，他說這3位都是他的長輩、前輩，沒有他們的支持，新新併沒有辦法這樣一步一步走下去。

最後，魏寶生謝謝新光金的同仁和股東，今天很多股東都站出來發表意見，有些發言他剛剛沒有說明，有些發言經營團隊要記住，未來還要更精進。而新光金的同仁一直以來都為新光奉獻很多、付出很多。

洪士琪則表示，從去年6月9日董事會改選，當時的改革派受到許多股東的支持，他以「承先啟後、任重道遠」作為承擔責任的開始，踏上了改革的第一步。

洪士琪說，在16個月後的今天，10月9日，新光金控股東會作出具有「時代意義」的決議，以超過85%以上的高出席率以及超過出席股東的3分之2，達72%投下贊成票。他指出，這代表新新併是多數股東們的期盼。

洪士琪感嘆，今天新光金控和台新金控攜手在山頂會合，這個成果是雙方歷經了22年的努力，才開創的嶄新局面。不只確立了泛新光集團在金融體系的整合，也確立了新光歷史的傳承及浴火重生的未來，所以今天通過新新併不是個結局，而是一個全新的開始。

他有信心，在接續得到公平會及主管機關的認可後，新誕生的「台新新光金融控股公司」，在文化及團隊結合上可以完美融合，創造出屬於台新新光的即戰力。

洪士琪也對股東臨時會上表達不同意見的股東，釋出最大的善意 ，期待透過更多的溝通，互相包容及諒解，共同為今天絕大多數股東的共同期盼而努力。他也誠摯感謝主管機關對於金融秩序和諧安定的堅持，對股東，員工，客戶，及社會大眾等利害關係人權益的重視，以及對金融業永續發展的支持。

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