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美中復甦不同調！機械公會：降息有助美企投資 中國尚未回溫

2024/10/09 14:14

機械公會分析，美國降息有助美國企業投資意願，但中國尚未回溫。（記者林菁樺攝）機械公會分析，美國降息有助美國企業投資意願，但中國尚未回溫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會、工具機公會今天（9日）發布進出口統計速報，機械公會表示，美、中仍是台灣機械業2大出口市場，觀察到美國9月降息後，美國企業投資意願明顯增高，但中國則未有明顯回溫。

機械公會指出，我國機械產業9月出口 24.20億美元、月減12.3%、年減0.6%。累計前9月機械出口年減 0.8%，機械公會指出，目前觀察台灣機械產業今年與去年出口情形接近。

但工具機產業狀況持續低迷，9月工具機出口金額為1.62億美元、月減22.7%、年減近30%；前9月工具機累計出口金額約16.26億美元，年減17.9%。

機械公會提到，美國、中國仍為台灣機械出口主要市場，今年前9個月合計對美國市場年增3.9%，對中國減少1.3%。但若進一步觀察，上半年出口、第三季出口變化，對美出口上半年減少，但第三季卻大增，而對中國出口是上半年成長、第三季減少。機械公會認為，在美國通膨減緩與降息趨勢下，美國企業投資意願明顯增高，反觀中國則未有明顯回溫。

至於工具機產業，機械公會觀察今年前9月兩大市場的出口變化，對美出口年減13%，其中，上半年、第三季出口並沒有大幅變化；對中國出口年減9.6%，但上半年只減少0.3%，第三季對中國出口的年減幅度下滑高達23.5%，顯示「台灣工具機在中國市場目前面臨更多挑戰」。

機械公會強調，全球地緣政治衝突風險加劇，台灣機械設備業者雖不斷提升產品價值與服務，但機械設備仍以出口為導向，且近85%的海外訂單皆在台灣生產製造，不同於電子與資通訊產業有近半訂單在海外生產，台灣機械產業受匯率、關稅與地緣政治影響更為明顯，仍需政府持續協助。

工具機公會提到，近期業者赴海外參展，同時也拜會經銷商、代理商、客戶等，業者反應訂單狀況有稍微回溫，根據Oxford Economics調查，也認為2025年及2026年全球對於工具機的需求將會出現顯著且及廣泛的復甦。

但工具機公會也坦言，近期電費對工業用戶連4漲、碳費接連開開徵等，都會帶來成營運壓力。

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