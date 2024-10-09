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中運工會赴勞動部陳情 中運駁斥不實指控

2024/10/09 12:37

中鋼旗下中鋼運通9日赴勞動部抗議，示意圖。（記者林菁樺攝）中鋼旗下中鋼運通9日赴勞動部抗議，示意圖。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中運工會9日前往勞動部陳情，稱中運將上岸船員退保，變相逼退台灣船員。中鋼（2002）代替子公司中運發出聲明，中運對於不實指控「表達遺憾」，也嚴正駁斥中運工會扭曲事實。

中運澄清，國內外航商與國際船員普遍簽定的雇傭契約採行「定期契約」，此源自於海勤人員工作特性、國際公約及航運界慣例。

由於船員工作係屬特定性工作，實務上船員以定期契約在船上工作，下船契約結束後可依照自身需求安排休息天數，航商無法強迫其上船，加上船員勞動市場屬國際市場，世界各國規範勞動條件各異，採用國際公約認可的「定期契約」形式，已公認為兼顧船員工作權與身心健康的最佳方案。

此外，中運公司依照國內船員法及國際公約規範，與聘僱船員簽署定期雇傭契約，並在契約期間為船員投保勞健保，和國內其他航商做法一致，且經最高法院判決確認，並無疑義。僱用契約到期後的下船船員，可依勞保條例規範與主管機關函釋，轉至船長公會或中華海員總工會投保，此作法也是國內業界慣例，且已行之有年。

中運依法未給予僱用契約到期的下船船員投保後，至今仍維持相同船員調派及執行航運任務，每月約有30位至50位船員上下船，調派人數與過往相當；另，中運為體恤下船船員，勞資雙方於今年7月10日進行協商，對於退休金、福利金保障及加發再上船獎金等，均有簽署協議，未料中運工會片面否定共識，訴求一變再變，令資方無所適從。

中運工會日前曾向法院聲請「中運公司不得針對下船船員退保之定暫時狀態」，但於8月7日及8月26日兩次遭法院駁回，法院認為退保不影響船員自行投保之社會保險保障，且退保後的船員陸續有再簽訂定期契約上船，證明中運公司為無雇傭關係船員退保「完全合法」。

中運工會已知最高法院認定船員僱傭關係為「定期契約」，卻無視判決自行扭曲為「不定期契約」，且不實指控公司逼退船員，進而要求公司違反勞保相關法令繼續為下船船員投保，並透過陳抗方式企圖混淆社會大眾，此作法實不可取，中運公司無法認同並嚴正駁斥。

中運強調，自成立以來堅守依法行政原則，照顧船員初心從未改變，不僅過去數年船員調薪近20%、提供防疫獎金、提高伙食費、優化船員工作服與安全護具、建置船上網路通訊，也增添遠端醫療服務，即時解決船員醫療問題，提供台籍船員良好工作環境及福利。為確保船舶正常營運及航行安全考量下，中運公司承諾所雇用的台籍船員，在符合選派標準及遵守船隊紀律下，每次航運任務結束後將優先聘僱，未來仍維持國內同等規模船公司台籍船員比例最高之政策，保障台籍船員工作權益。

中運也呼籲中運工會應優先考慮理性溝通協商，勿將下船船員退保與船員工作權進行錯誤連結，期盼中運工會正視法院判決、主管機關函釋以及業界慣例，與公司共同商討真正能保障船員的配套做法與福利項目，才是通往勞資和諧及維護船員權益的雙贏道路。

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