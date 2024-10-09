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傳加拿大商提高收購價 Seven & i股價聞訊飆漲11％

2024/10/09 12:59

傳加拿大商Alimentation Couche-Tard（ACT）提高收購價，Seven & i股價聞訊飆漲。（示意圖，彭博）傳加拿大商Alimentation Couche-Tard（ACT）提高收購價，Seven & i股價聞訊飆漲。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕7-11母企、日本零售商「Seven & i」上月以開價過低為由，拒絕了加拿大Alimentation Couche-Tard（ACT）價值385億美元（約新台幣1.23兆元）的收購報價。但現有外媒報導，ACT仍不放棄對收購計畫，已向Seven & i提出新的收購提案，將收購額提高至472億美元（約新台幣1.51兆元）。消息一出，Seven & i 今（9日）盤中股價一度飆漲逾11%。

《彭博社》援引知情人士報導，ACT已向Seven & i提出新的收購提案，擬以每股18.19美元（約新台幣585元）現金收購Seven & i所有流通股，這使得潛在交易價值472億美元，且新收購價較前次提案（14.86美元，約新台幣478元）以及Seven & i 8日收盤價相比，皆高出約20%的水準。

但知情人士也補充表示，雖ACT向Seven & i提出新的收購提案，但雙方公司尚未展開實質的交涉。

上述報導一出，Seven & i 9日盤中股價一度飆漲11.7%，最高觸及2492日圓，截至台北時間12點47分左右，Seven & i股價暫報2340日圓，漲幅4.93%。

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