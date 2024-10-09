結束連4黑！新台幣勁揚近1角，暫收32.136元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場觀望今晚將公佈的聯準會會議紀要，美元高檔徘徊，不過新台幣兌美元匯率在連續4日走貶後，在季線前出現反彈，早盤最高升抵32.131元，中午暫時收在32.136元、升值8.4分，台北外匯經紀公司成交量6.02億美元。

台股今早在美股收紅以及台積電領軍下開高走高，一度大漲逾250點，目前漲點收斂至200點以下。

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新台幣匯價以32.2元、升值2分開出，早盤還在消化前一日外資賣超的匯出金額，最低觸及32.225元季線附近，隨即出現美元獲利回吐賣壓，使台幣一舉升破32.2元、最高來到32.144元。

觀察主要亞幣走勢，日圓昨日強勁反彈後，今日回落至148兑1美元價位，中國股市在長假後湧現賣壓，人民幣匯價在昨日收貶後，今早大致持平。

目前市場靜待聯準會將揭曉的9月會議紀要，並觀望週四將發布的消費者生產物價指數（CPI），盼從中找尋指引。

聯準會在9月大舉降息2碼後，隨主席鮑爾出現滅火，表示降息2碼非常態，隨後在優於市場預期的就業報告數據出爐後，目前市場快速修正對11月降息預期，從2碼下調至1碼，甚至有部分投資人認為11月有可能不降息。

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