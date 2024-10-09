年收入高達6位數美元！外媒點名「這4藍領」工作難被AI取代

藍領工作通常涉及體力任務和具有適應性的實踐技能，較白領不怕AI被取代。（路透社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI掀起產業革命風潮，隨著隨著機器人自動化、AI系統發展，目前的工作機會也受威脅。不過，有四種藍領工作不怕AI，反而能增強他們的工作技能，讓他們獲取更高的薪水。外媒指出，有三個行業的工資高達6位數美元，包美國碼頭工人及電梯技工，還有發電廠工人及空中交通管制員。

據報導，美國約有數萬名碼頭工人，最高時薪為39美元（約新台幣1254元），相當於每年8萬1000美元（約新台幣260.6萬元）。經過這一次談判，美國東岸碼頭工人加薪幅度從50%提高到62%，意即合約最後一年，時薪將從39美元增加到63美元（約新台幣2027元）。

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美國最繁忙的港口之一的紐約港和紐澤西港，約有3700名碼頭工人，其中近2800人的年收入超過10萬美元（約新台幣321萬元）。另外，還有超過千名工人收入超過20萬美元（約新台幣643.4萬元）。

美國康乃爾大學集體談判專家表示，碼頭工作要求很高、很辛苦，需要具備裝卸貨櫃貨物所需的體力，以及特定的技術技能，例如操作起重機的能力，是無法替代的重要工人。

至於電梯技工的年薪中位數約為 10萬2420美元（約新台幣329.5萬元）。美國對這些機械師的需求不斷增長，預計6年至2023年期間就業人數將增加6%，比所有職業平均快。

美國發電廠工人需要操作機械、控制核反應器，並監控發電廠的設備，大多數受僱於公用事業公司或政府，平均工資為10萬890美元（約新台幣324.6萬元）。不過，因發電廠的職位正在減少，預計就業人數在未來十年內將減少8%。

空中交通管制員則需要監視和指揮飛機的移動，工作的嚴肅性和零誤差率，該職業對人員的要求很高。2023年空中交通管制員的平均薪資為13萬7380美元（約新台幣441.9萬元）。預計未來十年空中交通管制員的就業人數將成長3%。

報導指出，藍領工人對於AI的擔憂不如白領。人力資源服務公司TeamLease Services引述研究稱，目前只有1%的藍領工作面臨自動化的風險，因為藍領工作通常涉及體力任務和具有適應性的實踐技能，但目前AI很難複製這些技能，反倒是AI能夠幫助他們完成任務，不是取代他們。

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